Петербурженка запустила телеграм-канал «Что сегодня на Сенном»

Петербурженка запустила телеграм-канал, который называется «Что сегодня на Сенном». Девушка исследует рынок и советует, где купить недорогие фрукты и овощи, подкрепляя свои записи фотографиями с аппетитными явствами и приятными ценниками.

В телеграм-канале можно узнать, в какой части Сенного продают самые вкусные помидоры, ананасы и груши, а также черешню по 80 рублей.