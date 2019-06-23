Петербурженка запустила телеграм-канал «Что сегодня на Сенном»
Петербурженка запустила телеграм-канал, который называется «Что сегодня на Сенном». Девушка исследует рынок и советует, где купить недорогие фрукты и овощи, подкрепляя свои записи фотографиями с аппетитными явствами и приятными ценниками.
В телеграм-канале можно узнать, в какой части Сенного продают самые вкусные помидоры, ананасы и груши, а также черешню по 80 рублей.
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