Писатель Татьяна Толстая высказалась о наплыве китайских туристов в Петербург. По ее мнению, туризм данного направления не несет прибыли для экономики России, «уличный трафик, и без того тяжелый, стал еще кошмарнее», а восхищение музеями Петербурга и вовсе наносит выставочными комплексам вред — особенно Толстую «ужасает порча эрмитажного паркета».

Решить проблему Толстая предлагает радикально — «где-нибудь в Сибири, или где климат похуже, надо выстроить копию Петербурга». «Река, Биржа, пара ростральных колонн за мостом, но через мост не пускать, любоваться с этого берега. Петропавловка. Летний сад. Мечеть им не нужна, мечеть мимо. Еще Эрмитаж — и будет с них. Устанут. […] Тут удобство еще в том, что можно не заморачиваться и целиком громоздкое здание не воспроизводить; задняя стенка с атлантами не нужна, кто ее видел. 10-20 залов, потом ноги сами отваливаются», — пишет она в своем посте.

Помимо загруженности городских дорог, сложности в покупке билетов на междугородние поезда и автобусы, в особенности на московское направление, а также неприбыльности для экономики России из-за деятельности «китайской туристической мафии» , Толстая отмечает нанесение вреда Государственному Эрмитажу — по ее мнению, толпы туристов заметно портят паркет музейного комплекса. Она напомнила, что раньше при входе в музей выдавали специальные войлочные тапки — таким образом нагрузка на исторический паркетный настил снижалась. «Теперь такого вроде нет, но табун китайцев разрушит и каменный мост», — добавила она.

В комментариях под постом многие соглашаются с Толстой. «Как бывший гид, говорю: да, у них там каких только копий нету. Впрочем, гиды бывшими не бывают. Кстати, тапочки одноразовые, но не пластиковые, принесли бы массу денег на развитие культуры, а дисциплинированные китайцы с удовольствием бы их носили. Везде», «Я бы давно уже ввел опцию — китайский сапсан. В другой им не продавать», — делятся подписчики своим мнением.

А вот Сибирь просят оставить в покое. «Нет, не надо нам в Сибири строить что-то, чтобы оттянуть их от вас. У нас их тут и так завались, Байкал ими кишит. У них какие-то льготные программы, вот и валом валят. Зеленый свет им на нашу голову обеспечили. Визы нужно вводить и сбор хороший за въезд», — прокомментировали подписчики.

Не обошлось без обвинений в расизме. «Это отвратительный расизм. Очень некрасиво. Ожидал от вас лучшего», — написал под постом Толстой ее подписчик. «Это паранойя: вместо того, чтобы видеть и понимать проблему, поднимать гвалт — расизм, шовинизм, эйджизм, апроприация, что там еще придумали. И ловко уйти от реальности, да», — ответила она.

Напомним, 27 мая сотрудники и служба безопасности парижского Лувра объявили забастовку — причиной стало слишком большое количество туристов, желающих попасть в стены музейного комплекса. Тогда несколько дней Лувр могли посетить только те, кто купил билет заранее.

Также за последнюю неделю мая 11 туристов погибли во время восхождения на Эверест — одновременно с этим за сутки на вершину самой высокой горы забрались более 200 человек, установив новый мировой рекорд. Тогда из-за наплыва желающих покорить высоты на подъеме образовалась пробка. В течение нескольких часов люди ждали своей очереди в экстремальных для организма условиях — это и привело к смертям.