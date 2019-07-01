9 лучших блогов об экологии и осознанном потреблении

Перейти на осознанное потребление, отказаться от пластика, научиться сортировать мусор и перестать есть мясо не так просто. Для этого нужно знать, как спланировать свой рацион и не попасть в больницу, где купить многоразовые стаканчики для кофе to go и почему в XXI веке так важно придерживаться концепции zero waste. «Собака.ru» выбрала лучших блогеров, которые подробно пишут про экологию и подсказывают подписчикам, как действовать, чтобы снизить уровень вреда, который мы наносим планете.

Беа Джонсон — одна из самых известных популяризаторов концепции Zero Waste. Ее семья перешла на осознанное потребление в 2008 году, и сейчас блогер не только рассказывает в своем Инстаграме про сокращение количества мусора, но и проводит на эту тему конференции. А еще она объясняет, почему нельзя сразу выбрасывать из дома весь пластик и что можно найти на своих же полках для перехода на экологичный образ жизни.

Создательница экопроекта Noplasticitsfantastic Олеся Бесперстова снимает видео прямо из супермаркетов, в которых наглядно объясняет, товары в какой упаковке лучше покупать, а также делится лайфхаками zero waste жизни.

Журналистка Анастасия Приказчикова с 2011 года практикует экологичную жизнь в городе и помогает начать всем, кто стремится к тому же. В блоге I'mOrganic она рассказывает, как улучшить свою жизнь через экопривычки без ущерба для комфорта и бюджета. В группе также можно найти скидки на экотовары.

«Крупа» – это самый большой в Петербурге магазин товаров без упаковки. В блоге можно найти не только его новости, но и уйму полезной информации: о пользе простых продуктов и том, как их можно приготовить, как убирать дом без ущерба для природы и самых вредных привычных предметах, от которых срочно нужно отказаться.

«Привет, у меня есть секрет...» — наверняка вы не раз натыкались на картинки с такими надписями. Их автор Ася Мицкевич, создательница экокомьюнити Pokolenie Zero с помощью иллюстраций рассказывает от лица пакетов, бутылок и прочего неперерабатываемого мусора о том, какой вред он наносит природе.

Первооткрыватель экотренерства в России, основатель экоплатформы Green Driver Роман Саблин делится главными эконовостями, а также анонсирует мероприятия по тематике и свои многочисленные (и крайне содержательные!) лекции.

«Игнорировать экологические проблемы нелепо» Как петербургские блогеры борются за осознанное потребление

@marpeta_rus посвятила свой блог этичному списку косметики. Она пишет о кремах, маслах, скрабах и блесках для губ, которые можно использовать, если вас начало волновать, перерабатывается ли упаковка ваших уходовых средств и тестируются ли они на животных.

Причины глобального потепления, война с эко-магазином, использующим пластик для упаковки овощей и фруктов, простые эко-привычки и переработка материалов — обо всем этом пишет Марго в своем блоге.