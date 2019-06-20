Осторожно, Новую Голландию наводнили гигантские улитки! По всему острову появились розовые скульптуры моллюсков — они «ползут» даже по стенам зданий. Авторами инсталляций стали участники художественной группы Cracking Art — улитки «шли, шли и дошли» в Петербург через Майами, Милан и Сидней.

Художественная группа Cracking Art ведет свою деятельность с 1993 года, их кредо — сочетать искусство и экологический активизм. Гигантские, яркие улитки уже побывали на стенах домов в Майами, Милане и Сиднее — традиционно выполненные из переработанного пластика, они прибыли в Петербург и обосновались на остове «Новая Голландия».

По словам создателей улиток, арт-объекты подобного рода заостряют внимание на важности переработки мусора и влиянии этого процесса на окружающую среду. А еще вдохновляют не только по-новому увидеть привычные городские объекты, но и иначе взглянуть на жизнь в целом.

Улитки обоснуются на острове до 31 октября.

Напомним, ранее в районе Новой Голландии появились первые двусторонние таблички — на мостах Круштейна. Автор идеи — петербургский художник-керамист Юрий Осинин, который с 2015 года меняет старые эмалевые указатели на новые, из керамики. А по итогам 2018 года британское издание The Guardian включило Новую Голландию в топ-10 самых интересных торговых кварталов мира. Также остров Новая Голландия получил престижную премию Академии имени Бернхарда Реммерса при Европейском институте по сохранению и уходу за старинными зданиями и памятниками в номинации «Международный проект».