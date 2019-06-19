Согласно новой концепции, Пулково соединят с центром города с помощью существующего пригородного движения от Витебского вокзала — дополнительно необходимо проложить подземную дорогу до терминала и ее соединение с платформой «Лигово». Подземная железная дорога может стать дорогой альтернативой аэроэкспрессу, проект которого заморозили в начале года — из-за сложности топологии затраты на реализацию возрастут на 40%.

Помимо задействования уже существующих путей от Витебского вокзала, проект подразумевает постройку около 15 километров дополнительной железной дороги, которая по большей части будет состоять из тоннелей и мостов. Предположительная трассировка пройдет по железнодорожной линии от Витебского вокзала, в районе съезда со скоростной дороги М-11 уйдет под землю, пересечет Пулковское шоссе над землей, а на перегоне от шоссе до аэропорта вновь уйдет под землю — с остановкой в зоне терминала Пулкова и конечной на платформе «Лигово».