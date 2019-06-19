Петербургский аэропорт «Пулково» хотят соединить с центром города подземной железной дорогой
Федеральные власти, администрация Петербурга и ОАО «РЖД» обсуждают очередной вариант связи петербургского аэропорта «Пулково» с центром города. Новой идеей стало использование существующего пригородного движения — так, добраться до терминала предлагают путем подземного передвижения.
Согласно новой концепции, Пулково соединят с центром города с помощью существующего пригородного движения от Витебского вокзала — дополнительно необходимо проложить подземную дорогу до терминала и ее соединение с платформой «Лигово». Подземная железная дорога может стать дорогой альтернативой аэроэкспрессу, проект которого заморозили в начале года — из-за сложности топологии затраты на реализацию возрастут на 40%.
Помимо задействования уже существующих путей от Витебского вокзала, проект подразумевает постройку около 15 километров дополнительной железной дороги, которая по большей части будет состоять из тоннелей и мостов. Предположительная трассировка пройдет по железнодорожной линии от Витебского вокзала, в районе съезда со скоростной дороги М-11 уйдет под землю, пересечет Пулковское шоссе над землей, а на перегоне от шоссе до аэропорта вновь уйдет под землю — с остановкой в зоне терминала Пулкова и конечной на платформе «Лигово».
По словам собеседников издания «Коммерсантъ», успешность проекта может заключаться в том, что остановка в аэропорту «Пулково» не будет конечной — пассажиры, направляющиеся в пригородную зону Петербурга, также будут пользоваться новой подземной дорогой. «Будучи транзитной точкой, остановка «Пулково» дает совершенно иную экономику, чем линия point-to-point», — отмечают они. Также говорится о лояльной стоимости проезда — тариф не превысит 100 рублей. Для сравнения приводятся цифры — билет на московский аэроэкспресс стоит 500 рублей, а проезд на петербургском стоил бы 250.
Плановые сроки и стоимость строительства новой дороги пока не называются, однако переговоры уже активно ведутся.
Напомним, ранее в Пулковое открылась новая долгосрочная парковка. Зона Р13 располагается в трех минутах ходьбы от терминала и рассчитана на 700 автомобиле-мест. С 3 декабря аэропорт аэропорт ввел новые правила подъезда к терминалу. Кроме того, в воздушной гавани планируется второй этап реконструкции — обновление необходимо в связи с увеличением пассажиропотока. Аэропорт также поставил исторический рекорд посещаемости — 18 миллионов пассажиров за 2018 год. А в конце мая аэропорты России официально переименовали. 44 воздушных гавани теперь «имени Ломоносова, Пушкина или Туполева» — без второго названия остался только Петербург и Волгоград.
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