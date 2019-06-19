В доходном доме Станового на Мытнинской улице, 5 отреставрировали исторические деревянные двери. Восстановлением первоначального облика входной группы фасада занимался Фонд сохранения исторического наследия «Внимание» — средства на проведение работ были собраны благодаря пожертвованиям петербуржцев. Посмотрите, как красиво они выглядят!

Реставраторы Фонда сохранения исторического наследия «Внимание», который организовал блогер и урбанист Илья Варламов, обновили верхнюю и боковые фрамуги. Сообщается, что исторические двери вернутся в обе парадные дома.

Доходный дом Станового в стиле модерн с элементами неорусского стиля был построен по проекту архитектора Дмитрия Крыжановского в 1908–1909 годах. За последние несколько лет почти все совы, которые сидели по каждой каждой из больших резных деревянных дверей, исчезли. Дом, помимо этого, растерял разноцветные стекла и часть декора.

Напомним, ранее на двери доходного дома Станового на Мытнинской улице вернули утраченные скульптуры деревянных сов. Кроме того, в фасадный ансамбль вернулась столетняя деревянная дверь, которая была сняла и заменена на металлопластиковую 10 лет назад. В марте еще одну дверь — железную — заменили на входные створки из ясеня.

Тогда же жильцы дома поделились планами на две фасадные двери. «Совсем скоро благодаря фонду Внимание начнется работа по ремонту двух аварийных дверей парадных на лицевых фасадах. Все работы производятся мастерской Парунова», — рассказали они.