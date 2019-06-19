Петербургский историк и археолог Всеволод Пежемский разработал пеший экологический маршрут. Он проложен по берегу Финского залива между Ораниенбаумом и Сосновым Бором — общей протяженностью 61,7 километра. Пройти маршрут можно за три дня, а при желании пересесть на лодку и отправиться по нему вплавь.

Экологический маршрут получил название «Тропа Южного берега» и проходит от Ораниенбаума до Соснового Бора — вдоль Финского залива. Путь рассчитан на три дня с организованными ночевками у форта Красная Горка и Шепелевского маяка на берегу бухты Батарейной. В процессе следования по маршруту туристы познакомятся с тремя особо охраняемыми природными зонами, а также многочисленными достопримечательностями — памятники деревянной архитектуры, батарея «Серая Лошадь» времен Первой Мировой войны и даже заброшенная станция железной дороги «Краснофлотск».

Общая протяженность экологической тропы составляет 61,7 километров, однако в дальнейшем планируется продление маршрута до Ивангорода — тогда туристы будут преодолевать 250 километров. Отмечается, что часть пути проходит в пограничной зоне, поэтому россиянам необходимо иметь при себе паспорт, а иностранным гражданам — заказать пропуск. Во время подготовки к прохождению напоминают взять с собой запасы еды и питья, подходящую одежду и обувь, снаряжение, аптечку и защиту от ветра, а также распечатать карту, описание маршрута, трек и точки, загруженные в навигатор или телефон.

«Маршрут на первом этапе может быть интересен как опытным туристам, так и новичкам. Он проходит тропой вдоль берега залива, часто — по пляжу и не представляет трудности. Песчаные пляжи сменяются каменными», — поделились организаторы маршрута. Маршрут не отличается особенными условиями и с собой дополнительно стоит взять только защиту от ветра – ветровку, бафф. Если погода будет удачной вас ждут фантастические закаты. Не забудьте фотоаппарат», — поделились организаторы.