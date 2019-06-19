«Яндекс.Такси» разрешит пассажирам самостоятельно выбирать музыку для поездки

Больше никаких «вкусовых» недоразумений: «Яндекс.Такси» разрешит пассажирам самостоятельно выбирать музыку, которая будет играть в салоне во время поездки. Опция стала доступна благодаря интеграции с «Яндекс.Музыкой» — сервис встроен в приложение для заказа такси.

Как рассказал генеральный директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко, идея интегрировать между собой сервисы родилась два года назад, но «все это время находились задачи поважнее». Реализована она была за один день — в тестовой версии обновления сервиса для заказа такси встроен плеер «Яндекс.Музыки», через который пассажир сможет выбирать, что включить во время поездки. Сообщается, что обновление произойдет «совсем скоро», однако точную дату Шулейко не назвал.

Напомним, ранее сервисы онлайн-заказа такси начали тестировать новую систему обмена данными о времени работы водителей. С ее помощью, по мнению компаний, можно сократить число происшествий на дорогах, происходящих по вине уставших водителей. «Яндекс.Такси» также изучает варианты поощрения водителей — сервис планирует ввести гарантированный доход для водителей, привязав его к количеству выполненных заказов или времени работы. А еще «Яндекс.Такси» запретил водителям автомобилей премиум-класса вешать в салоне четки и ставить иконы. Решение компания приняла после многочисленных просьб пассажиров и жалоб клиентов на посторонние предметы.