Краеведы объединения «Гэнгъ» выкупили из комиссионки витражи начала 20 века — их 10 лет считали пропавшими
Краеведы объединения «Гэнгъ», лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2019 года, с помощью петербуржцев обнаружили в комиссионном магазине витражи начала 20 века и выкупили их. Элементы остекления пропали с окон доходного дома Агреста на 10-й Советской, 14 много лет назад.
Первой витражи обнаружила петербурженка Екатерина Кудрина — она и сообщила о находке краеведам. Участники объединения «Гэнгъ» обратились к историку и реставратору Евгению Иванову, автору книги «Витражи Петербурга» для того, чтобы установить первоначальное месторасположение стекол. Оказалось, что они являлись украшением парадных доходного дома Агреста на 10-й Советской улице, 14.
Выяснилось, что витражи исчезли из парадной во время ремонта окон. Уже в 2012 году декоративных элементов там не было — в соседнем подъезде аналогичные витражи уцелели, их можно увидеть и сейчас. После обращения краеведов в правоохранительные органы также стало ясно, что специалисты по обороту культурных ценностей помочь не смогут — витражи не являются объектом охраны, а о их пропаже никто не заявлял.
«Мы обратились в правоохранительные органы. Полицейские, специализирующиеся на обороте культурных ценностей, нам помочь не смогли. Никто не заявлял о пропаже, а сам дом — не объект культурного наследия. В полиции к нашей истории отнеслись со всем вниманием, но даже они не всесильны. Интерьеры рядовых исторических зданий не защищены законодательством о памятниках архитектуры или зонах охраны. Правоохранители порекомендовали нам действовать самим, если мы не хотим, чтоб витражи пропали с радаров», — рассказал «Собака.ru» участник объединения «Гэнгъ», краевед и журналист Алексей Шишкин.
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Уже почти два месяца назад мы с #гэнгъ выкупили в комиссионке огромную коробку витражей начала ХХ века. ⠀ Их нашла Екатерина Кудрина, написала нам, мы отправили фото историку и реставратору Евгению Иванову, автору книги «Витражи Петербурга». Он сходу назвал адрес дома, где они стояли. 10-у Советская улица, 14. Доходный дом Агреста, 1914 год постройки. В доме две парадные, и во второй стекла сохранились. ⠀ Витражи сняли не позднее 2012 года, во время ремонта окон. С тех пор они, по словам продавца, хранились в шкафу у какой-то семьи, причем жила эта семья не в том же доме. В скупке #витражи оказались, когда хозяева решили расстаться со старой мебелью и разным хламом – грузчик должен был их выкинуть, но решил чуток заработать. ⠀ Мы обратились в полицию. Дом не имеет юридического охранного статуса, а значит витражи в нем не охраняются законом. Об их пропаже никто не заявлял, так что даже как украденное общедомовое имущество их расценить не удалось. Полицейские сделали все, что могли – и в итоге посоветовали не возвращать витражи в дом (причины на то есть). Они же дали нам зеленый свет на то, чтобы выкупать стекла. ⠀ Дальше все произошло молниеносно – я скинула 1/3 от цены у продавца (спасибо @maax_sf за мастер-класс), @stadter поехал на окраину забирать тяжеленную коробку. В ней, помимо наших главных героев и газет 2007 года, оказался еще небольшой #витраж тонкой работы – явно не из парадной. Скорее всего, он мебельный. ⠀ Витражи мы будем использовать как пособие для нас самих и наших волонтеров. Разберемся, как они сделаны, почему они такие хрупкие, как стареет стекло и что такое оловянная чума. Знания потом пригодятся в полях. ⠀ А теперь главное. Витражи были куплены на деньги, собранные на фестивале #крайкон. Цена вопроса – 20 000 рублей. Чек @stadter по понятным причинам отказались выдать, но у меня есть переписка с продавцом, в которой сумма фигурирует.
По словам продавцов антиквариата, снятые витражи хранились в одной из петербургских квартир — даже не в доме на 10-й Советской, 14, где первоначально служили украшением окон. Их вынесли по просьбе хозяев при разборке старой мебели. Чтобы декоративные элементы снова не пропали, краеведы их выкупили — на средства, собранные на фестивале «Крайкон».
«Возвращать витражи на их историческое место мы не будем — они не защищены законом. Даже полиция намекнула, что смысла в этом нет. Мы планируем использовать их как пособие — будем показывать волонтерам нашего совместного с «Газпром нефтью» проекта «Пора парадных» что такое витраж, как он стареет, и как его бережно очищать», — поделилась участница объединения «Гэнгъ» Ксения Сидорина.
Напомним, петербургские краеведы объединились в проект «Гэнгъ» и, как настоящие супергерои, приводят в порядок архитектурные детали в парадных домов старого фонда. Чище уже стали майоликовые панно на Камской улице, уникальная печь немецкого завода Мэйсен на 10-Советской улице, настенная плитка в доходном доме Бернштейна, несколько уникальных майоликовых панно в доходном доме Смоленского кладбища на 17-й линии Васильевского острова, а также парадная с деревянными панелями на 2-Советской.
20 мая краеведы провели работы по очистке финской печи начала 20 века в парадной дома на улице Жуковского — ее не раз обливали краской различных цветов, а несколько лет назад лишили центральных фасадных изразцов с узорами. «Гэнгъ» совместно с волонтерами «Газпромнефть-Региональные продажи» запускают проект «Пора парадных». До конца года будет проведено более десятка акций по очистке уникальных архитектурных деталей в парадных Петербурга. А 31 мая краеведы под чутким руководством специалиста по восстановлению деревянных исторических конструкций закрепили деревянные панели в доме Бернштейна.
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