Краеведы объединения «Гэнгъ» выкупили из комиссионки витражи начала 20 века — их 10 лет считали пропавшими

Краеведы объединения «Гэнгъ», лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2019 года, с помощью петербуржцев обнаружили в комиссионном магазине витражи начала 20 века и выкупили их. Элементы остекления пропали с окон доходного дома Агреста на 10-й Советской, 14 много лет назад.

Первой витражи обнаружила петербурженка Екатерина Кудрина — она и сообщила о находке краеведам. Участники объединения «Гэнгъ» обратились к историку и реставратору Евгению Иванову, автору книги «Витражи Петербурга» для того, чтобы установить первоначальное месторасположение стекол. Оказалось, что они являлись украшением парадных доходного дома Агреста на 10-й Советской улице, 14.

Выяснилось, что витражи исчезли из парадной во время ремонта окон. Уже в 2012 году декоративных элементов там не было — в соседнем подъезде аналогичные витражи уцелели, их можно увидеть и сейчас. После обращения краеведов в правоохранительные органы также стало ясно, что специалисты по обороту культурных ценностей помочь не смогут — витражи не являются объектом охраны, а о их пропаже никто не заявлял.

«Мы обратились в правоохранительные органы. Полицейские, специализирующиеся на обороте культурных ценностей, нам помочь не смогли. Никто не заявлял о пропаже, а сам дом — не объект культурного наследия. В полиции к нашей истории отнеслись со всем вниманием, но даже они не всесильны. Интерьеры рядовых исторических зданий не защищены законодательством о памятниках архитектуры или зонах охраны. Правоохранители порекомендовали нам действовать самим, если мы не хотим, чтоб витражи пропали с радаров», — рассказал «Собака.ru» участник объединения «Гэнгъ», краевед и журналист Алексей Шишкин.