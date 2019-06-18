Из интервью для «Собака.ru»:

Сложность отношений с петербургскими девушками еще и в том, что они дают слишком много свободы мужчинам в вопросах интерпретаций их женских желаний. С московскими проще, они тебе сразу доступно, и чаще матом, если не понял, все про себя объясняют. Вот ты привез ее после свидания к дому на такси и прощаешься, сидя в машине. Московская тебе прямо скажет: «Ты совсем охренел? Встал и пошел проводил меня до дверей, времени два часа ночи, меня же здесь убить могут. И больше так не делай». А питерская молча выйдет, даже улыбнется на прощанье и пойдет через путаные дворы-колодцы к своей парадной. Но запомнит. И может через месяц бросить тебя без причины, а ты, как дурак, даже не знаешь почему.

Еще такой нюанс: в Петербурге важна форма подачи информации. Если ты ввалился домой пьяный с помадой на лице, но как-то красиво все обставил: и извиняешься глубокомысленно и про любовь говоришь вдумчиво, тебя в Петербурге простят. А в Москве скажут: «Так, ты мне мозги не засоряй, вернемся к сути: это вот чья помада у тебя на щеке?» И в Москве развод — это чаще всего развод, а в Питере — переход в другие отношения и двадцать пять возвращений или переход в дружбу. В Петербурге, кстати, так принято: после любви дружить. Потому что город маленький, все друг друга знают, и ты с людьми выстраиваешь отношения осторожно и бережно. Я вообще считаю, что если вы были близки и расстались по какой-то причине, не связанной с предательством, то у вас намного больше оснований для дружбы, чем у каких-то знакомых по работе. У меня, кстати, есть теория, почему сейчас в правительстве так много людей из Петербурга: не только потому, что наш президент родом из этого города, а потому, что петербуржцы генетически строят отношения более дальновидно и в результате ведут более эффективную стратегическую работу и у них всегда большой выбор надежных товарищей.