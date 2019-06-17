СПб ГБУ «Мостотрест» определился с планами на реконструкцию Торгового моста через Крюков канал в Адмиралтейском районе Петербурга. На капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения выделено 80 миллионов рублей и чуть более года.

В конструкции Торгового моста через Крюков канал выявлены дефекты, снижающие показатели грузоподъемности и долговечности — разрушен защитный слой и обнаружены коррозии арматуры пролетного строения, опорных частей и главных балок, нарушена гидроизоляция, разрушены деформационные швы, повреждены металлоконструкции и гранитные облицовки переправы.

В рамках капитального ремонта планируется установить монолитные железобетонные плиты на существующие пролеты и новые гранитные парапеты, заменить опорные части моста, а также восстановить исторический облик торшеров-фонарей и светильников. Сообщается, что все работы будут проводиться в согласовании с КГИОПом, так как Торговый мост является объектом культурного наследия регионального значения.

Закончить работы планируется не позднее 15 октября — во время проведения реставрации движение автомобильного и водного транспорта по мосту и под ним будет закрыто.

Торговый мост соединяет Коломенский и Казанский острова. Переправа была сооружена в 1782-1785 годах и является одной из шести гранитных через Крюков канал. В 1960 году по проекту инженера Гутцайта и архитектора Ротача мост перестроили — старые металлические пролетные строения были заменены на новые, деревянный настил на железобетонную плиту, а на речных опорах восстановили фигурные гранитные обелиски с металлическими столбами и фонарями овальной формы.

Напомним, ранее Смольный дал старт реконструкции Зеленого моста через Мойку — последний раз его реставрировали в 1908 году. Администрация Санкт-Петербурга планирует капитально отреставрировать переправу за год — для этих нужд из бюджета выделено 497,6 млн рублей.