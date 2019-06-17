Уже не «хаха офигенно»: Илон Маск принял решение удалить свой аккаунт в Twitter

Глава компаний Tesla и SpaceX, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск принял решение удалить свой микроблог в Twitter, о чем он написал в своем последнем на данный момент твите. Уже не «хаха офигенно» — больше никаких мемов, ответов по-русски и поговорок?

На данный момент неизвестно, что сподвигло Илона Маска на удаление аккаунта. Перед тем, как сообщить о решении, предприниматель сменил юзерпик на обычный черный фон, а никнейм — на Daddy DotCom (хотим думать, что его взломали!). Сейчас аккаунт все еще доступен и открыт, последний твит на нем был сделан пять часов назад. «Просто удалю свой Twitter-аккаунт», — гласит он.

Напомним, Twitter-аккаунт главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска стал настоящей сокровищницей юмора, а популярным у наших соотечественников после того, как предприниматель начал отвечать по-русски. Первый раз Илон Маск обратился к россиянам 13 февраля — он твитнул «хаха, офигенно» по-русски в ответ на обращение к нему телеканала НТВ «Как тебе такое, Илон Маск?». 3 марта предприниматель поблагодарил за поздравления «от имени российских энтузиастов» с запуском новейшего космического корабля многоразового пользования Crew Dragon компании SpaceX.

Маск также выступил в защиту российского ракетостроения. В своем Twitter-аккаунте он ответил на «нападки» издания Ars Technica в сторону «Роскосмоса» — и назвал российские ракетные двигатели лучшими в мире на данный момент (for Russia with love!). Он отвечал на твиты русскими мемами — ранее в своем Twitter-аккаунте он ответил на заметку о фестивале SXSW, который в это время проходит в американском штате Техас — отправив картинку с мемом из России. А еще он использовал в своей письменной речи русские поговорки. Хотите знать, где собака зарыта и почему кур доят?