В Петербурге оборудуют около 600 новых транспортных остановок
Смольный до июля 2020 года собирается оборудовать порядка 600 новых остановок транспорта в Петербурге - это необходимо для функционирования новой маршрутной сети города.
«Это проблема, которая сейчас обсуждается. Дело в том, что существуют требования по организации остановок. Ну, например, каждая должна иметь заездной «карман». Если мы посмотрим на центр города, то увидим, что все, мягко говоря, не совсем так», - рассказал в интервью «Фонтанке» замдиректор СПб ГКУ «Организатор перевозок» Дмитрий Процкий. Он также отметил, что число остановок нужно увеличить на 10% от числа, которое есть сейчас, то есть необходимо 590 новых остановок.
В Смольном также планируют отменить 280 коммерческих маршрутов, чтобы компенсировать потери, городские власти запустят дополнительно 97 новых маршрутов, а также изменят трассировку у 62 направлений.
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