Роскомнадзор заблокировал сайт с данными почти миллиона клиентов российских банков

Роскомнадзор включил в реестр нарушителей форум phreaker.pro, в котором были доступны для платного скачивания личные данные почти миллиона клиентов российских банков. Об этом стало известно из сообщения Роскомнадзора: ресурс нарушил федеральный закон «О персональных данных», предполагающий обязательное согласие граждан на обработку их личной информации.

«Незаконное размещение в Интернете персональных данных почти миллиона россиян создает неконтролируемые риски массового нарушения прав граждан, угрозу безопасности их самих и их имущества», ― отмечают в Роскомнадзоре.

Напомним, что 10 июня произошла утечка персональной информации около 900 тыс. клиентов, Альфа-банка, ОТП-банка и ХКФ-банка: в сети опубликовали их даты рождения, паспортные данные, адреса и места работы.