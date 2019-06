Уикенд в Петербурге с 12 по 16 июня

15 мая, 16:00 Севкабель Порт

Day Off x Secretsundaze



Day Off x Secretsundaze станет завершающей вечеринкой перед стартом фестиваля Present Perfect. В лайн-апе «генеральной репетиции» создатель нью-йоркского радиошоу Beats In Space Tim Sweeney, хаус-продюсер новой школы Anthony Naples, графический дизайнер и продюсер из Колумбии, играющий джаз и фанк, Vandel, а также резиденты Roots United El, Shutta и Hoopa. Завершением вечеринки станет перформанс от медиахудожников Fluks. Огромные муралы, созданные под кураторством Артема Стефанова на территории «Севкабель Порта» в рамках прошлогоднего PPF, оживут под светом проекторов и впервые представят полный лайн-ап будущего фестиваля, который пройдет на этой же площадке 26-28 июля.