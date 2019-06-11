Уикенд в Петербурге с 12 по 16 июня
Джаз в Летнем саду, эко-фестиваль в Кронштадте, концерт Obladaet, открытие международной Театральной олимпиады и новые «Люди в черном» — «Собака.ru» рассказывает, чем заняться в День России и на ближайших выходных.
С 12 июня
Севкабель Порт
Запуск речного такси до «Севкабель Порта»
Теперь до «Севкабель Порта» можно добраться вплавь — здесь открылся причал для водных прогулок. К нему можно пришвартоваться на специально оборудованных двухпалубных теплоходах, которые начнут курсировать от общественного пространства до Английской набережной, 2 и Дворцовой набережной, 36 и обратно.
Теперь до «Севкабель Порта» можно добраться вплавь — здесь открылся причал для водных прогулок. К нему можно пришвартоваться на специально оборудованных двухпалубных теплоходах, которые начнут курсировать от общественного пространства до Английской набережной, 2 и Дворцовой набережной, 36 и обратно.
С 12 июня
«Люди в черном: Интернэшнл» / Men in Black International
Международная корпорация возвращается – без Уилла Смита, зато с Тессой Томпсон, Крисом Хемсвортом и Лондоном как местом действия. Миссия людей в черном на этот раз – найти предателя в своих рядах.
Международная корпорация возвращается – без Уилла Смита, зато с Тессой Томпсон, Крисом Хемсвортом и Лондоном как местом действия. Миссия людей в черном на этот раз – найти предателя в своих рядах.
С 12 июня
«Боль и слава» / Dolor y gloria
Педро Альмодовар снял свою версию «8 1/2» с Антонио Бандересом (приз Канн за лучшую мужскую роль) и Пенелопой Крус. Режиссер в кризисе разбирается в своих отношениях с музами, матерью, зрителями и творческим ступором.
Педро Альмодовар снял свою версию «8 1/2» с Антонио Бандересом (приз Канн за лучшую мужскую роль) и Пенелопой Крус. Режиссер в кризисе разбирается в своих отношениях с музами, матерью, зрителями и творческим ступором.
С 12 июня
«Ма» / Ma
Октавия Спенсер играет не только в комедиях и заточенных под «Оскар» мелодрамах, но и в хоррорах. В «Ма» ей предстоит стать главным маньяком, которая заманивает к себе детей своих школьных обидчиков.
Октавия Спенсер играет не только в комедиях и заточенных под «Оскар» мелодрамах, но и в хоррорах. В «Ма» ей предстоит стать главным маньяком, которая заманивает к себе детей своих школьных обидчиков.
13 июня
Особняк «Пальма»
Премьера фильма «Родина Трип»
Картину о путешествии двух болельщиков на ЧМ-2018 сняли выпускники петербургской киношколы Илья Зверев и Дмитрий Вологдин — участники международной программы «Documentary Campus». Племянник везет через всю страну своего дядю, который много лет не покидал родную деревню. Этот фильм – одновременно и захватывающее роуд-муви, и зарисовка о жизни в России.
Картину о путешествии двух болельщиков на ЧМ-2018 сняли выпускники петербургской киношколы Илья Зверев и Дмитрий Вологдин — участники международной программы «Documentary Campus». Племянник везет через всю страну своего дядю, который много лет не покидал родную деревню. Этот фильм – одновременно и захватывающее роуд-муви, и зарисовка о жизни в России.
13 июня
Крыша Roof Fest
Концерт Obladaet
Назар Вотяков под псевдонимом Obladaet меняет хайпбистские луки со скоростью грайма (grime — музыкальный жанр с темпом около 140 ударов в минуту — Прим. ред.): от Off-White и Heron Preston до Gucci и Givenchy. Но женскую аудиторию, которая приходит на его концерты в Петербурге, Москве и родном Иркутске, больше цепляет харизма, обаяние и чувство юмора рэпера, без которого с прошлого года нельзя представить ни один крупный хип-хоп фестиваль.
Назар Вотяков под псевдонимом Obladaet меняет хайпбистские луки со скоростью грайма (grime — музыкальный жанр с темпом около 140 ударов в минуту — Прим. ред.): от Off-White и Heron Preston до Gucci и Givenchy. Но женскую аудиторию, которая приходит на его концерты в Петербурге, Москве и родном Иркутске, больше цепляет харизма, обаяние и чувство юмора рэпера, без которого с прошлого года нельзя представить ни один крупный хип-хоп фестиваль.
13 июня
Большой зал Филармонии
Юлианна Авдеева в филармонии
В Большом зале филармонии с сольным концертом выступит Юлианна Авдеева – пианистка, обладающая славой одного из лучших в мире интерпретаторов музыки Шопена. Наряду с сочинениями польского композитора в ее исполнении также прозвучит цикл «Картинки с выставки» Мусоргского.
В Большом зале филармонии с сольным концертом выступит Юлианна Авдеева – пианистка, обладающая славой одного из лучших в мире интерпретаторов музыки Шопена. Наряду с сочинениями польского композитора в ее исполнении также прозвучит цикл «Картинки с выставки» Мусоргского.
14 июня
21:00
Севкабель Порт
ЗОЖ-вечеринка
Школа идеального тела проведет в «Севкабель Порту» ЗОЖ-вечеринку — #sektarave под открытым небом. Там можно будет обучиться танцам с элементами силовых упражнений под электронную музыку (то есть, совместить приятное с полезным), посетить йогу-флоу и динамичный стретчинг. За музыкальное сопровождение отвечают Roxy Russia, Green Bar SPb — за смузи-коктейли из свежих фруктов, овощей и суперфудов на основе растительного молока и орехов, Hood Street Food готовит веганские бургеры и роллы, а «Займемся кофе» — напитки (по френдли-прайсу!).
Школа идеального тела проведет в «Севкабель Порту» ЗОЖ-вечеринку — #sektarave под открытым небом. Там можно будет обучиться танцам с элементами силовых упражнений под электронную музыку (то есть, совместить приятное с полезным), посетить йогу-флоу и динамичный стретчинг. За музыкальное сопровождение отвечают Roxy Russia, Green Bar SPb — за смузи-коктейли из свежих фруктов, овощей и суперфудов на основе растительного молока и орехов, Hood Street Food готовит веганские бургеры и роллы, а «Займемся кофе» — напитки (по френдли-прайсу!).
14-16 июня
Летний сад
315-летие Летнего сада
Юбилей в этом году отмечает старейший парк города. В программе мероприятия классика в живом исполнении от участников проекта «Классическая музыка в Русском музее» и композиции из советских фильмов, театральные постановки танцы начала 20 века, бессмертный джаз и все это — в обрамлении ландшафтных композиций (более 10 тысяч живых цветов!). В рамках фестиваля перед петербуржцами воссоздадут атмосферу разных эпох существования сада — в нем пройдут театрализованные зарисовки, покажут отрывки из спектаклей, исторические реконструкции танцев и променадов. Все это будет сопровождать аккомпанемент живой музыки — в исполнении оркестров и коллективов, в сопровождении поэзии русских классиков и современников.
Юбилей в этом году отмечает старейший парк города. В программе мероприятия классика в живом исполнении от участников проекта «Классическая музыка в Русском музее» и композиции из советских фильмов, театральные постановки танцы начала 20 века, бессмертный джаз и все это — в обрамлении ландшафтных композиций (более 10 тысяч живых цветов!). В рамках фестиваля перед петербуржцами воссоздадут атмосферу разных эпох существования сада — в нем пройдут театрализованные зарисовки, покажут отрывки из спектаклей, исторические реконструкции танцев и променадов. Все это будет сопровождать аккомпанемент живой музыки — в исполнении оркестров и коллективов, в сопровождении поэзии русских классиков и современников.
15 мая, 16:00
Севкабель Порт
Day Off x Secretsundaze
Day Off x Secretsundaze станет завершающей вечеринкой перед стартом фестиваля Present Perfect. В лайн-апе «генеральной репетиции» создатель нью-йоркского радиошоу Beats In Space Tim Sweeney, хаус-продюсер новой школы Anthony Naples, графический дизайнер и продюсер из Колумбии, играющий джаз и фанк, Vandel, а также резиденты Roots United El, Shutta и Hoopa. Завершением вечеринки станет перформанс от медиахудожников Fluks. Огромные муралы, созданные под кураторством Артема Стефанова на территории «Севкабель Порта» в рамках прошлогоднего PPF, оживут под светом проекторов и впервые представят полный лайн-ап будущего фестиваля, который пройдет на этой же площадке 26-28 июля.
Day Off x Secretsundaze станет завершающей вечеринкой перед стартом фестиваля Present Perfect. В лайн-апе «генеральной репетиции» создатель нью-йоркского радиошоу Beats In Space Tim Sweeney, хаус-продюсер новой школы Anthony Naples, графический дизайнер и продюсер из Колумбии, играющий джаз и фанк, Vandel, а также резиденты Roots United El, Shutta и Hoopa. Завершением вечеринки станет перформанс от медиахудожников Fluks. Огромные муралы, созданные под кураторством Артема Стефанова на территории «Севкабель Порта» в рамках прошлогоднего PPF, оживут под светом проекторов и впервые представят полный лайн-ап будущего фестиваля, который пройдет на этой же площадке 26-28 июля.
С 15 июня
Александринский театр
XXV Театральная олимпиада
XXV Театральная олимпиада в 2019 году пройдет в Петербурге — в рамках Года театра в России. В программе масштабного фестиваля уличных театров, который проходит в стране во второй раз — в 2001 гоу Олимпиада состоялась в Москве — представят более 30 постановок из 15 стран, проведут мастер-классы и лекции от ведущих театральных деятелей. Центральной площадкой олимпиады станет Александринский театр — 15 июня на его сцене будет дан старт мероприятия. Большая часть спектаклей также пройдет на его Основной и Новой сценах. Так, на открытии театр Titanick из Германии покажет спектакль Firebirds, труппа из Нидерландов Close-Act представит постановку Malaya — «слияние времени и пространства, движения и света». Еще один коллектив из Нидерландов, голландский Театр Gajes привозит в Петербург спектакль Odyssee по мотивам «Одиссеи» Гомера. А знаменитый театр «летающих барабанщиков» Transe Express покажет постановку Mobile Homme — сочетание музыки ударных инструментов, цирка, хореографии и современного искусства.
XXV Театральная олимпиада в 2019 году пройдет в Петербурге — в рамках Года театра в России. В программе масштабного фестиваля уличных театров, который проходит в стране во второй раз — в 2001 гоу Олимпиада состоялась в Москве — представят более 30 постановок из 15 стран, проведут мастер-классы и лекции от ведущих театральных деятелей. Центральной площадкой олимпиады станет Александринский театр — 15 июня на его сцене будет дан старт мероприятия. Большая часть спектаклей также пройдет на его Основной и Новой сценах. Так, на открытии театр Titanick из Германии покажет спектакль Firebirds, труппа из Нидерландов Close-Act представит постановку Malaya — «слияние времени и пространства, движения и света». Еще один коллектив из Нидерландов, голландский Театр Gajes привозит в Петербург спектакль Odyssee по мотивам «Одиссеи» Гомера. А знаменитый театр «летающих барабанщиков» Transe Express покажет постановку Mobile Homme — сочетание музыки ударных инструментов, цирка, хореографии и современного искусства.
15-18 июня-августа
Государственный Эрмитаж
Выставка «Макс Эрнст. Парижские годы»
Макс Эрнст всегда соответствовал духу времени — зацепил экспрессионизм на его излете, эпатировал публику на выставке дадаистов в Кельне, а потом ударился в сюрреализм. В Эрмитаж привезут живопись и графику из серии «Естественная история» парижского периода Эрнста: изящный гербарий в технике граттаж. В Париж он прибыл в 1922 году по паспорту поэта Поля Элюара, а затем закрутил роман с его женой — будущей музой Дали Галой. Кстати, широкой российской публике работы Эрнста знакомы по обложкам детективов Бориса Акунина об Эрасте Фандорине.
Макс Эрнст всегда соответствовал духу времени — зацепил экспрессионизм на его излете, эпатировал публику на выставке дадаистов в Кельне, а потом ударился в сюрреализм. В Эрмитаж привезут живопись и графику из серии «Естественная история» парижского периода Эрнста: изящный гербарий в технике граттаж. В Париж он прибыл в 1922 году по паспорту поэта Поля Элюара, а затем закрутил роман с его женой — будущей музой Дали Галой. Кстати, широкой российской публике работы Эрнста знакомы по обложкам детективов Бориса Акунина об Эрасте Фандорине.
15-16 июня-августа
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме
Выставка «Настоящий ХХ век»
Художник Константин Сомов в костюме Алладина, эпатажный «отец русского футуризма» Давид Бурлюк с серьгой и дети во дворе Фонтанного дома на фоне памятника Сталину (да, в 50-е годы он там был) — на выставке к 130-летию Анны Ахматовой покажут более 200 подлинных фотографий ее современников из собрания музея. После просмотра редких черно-белых снимков с Фаиной Раневской, Иосифом Бродским и Федором Шаляпиным советуем выпить кофе в саду музея, пожалуй, самом тихом в центре Петербурга.
Художник Константин Сомов в костюме Алладина, эпатажный «отец русского футуризма» Давид Бурлюк с серьгой и дети во дворе Фонтанного дома на фоне памятника Сталину (да, в 50-е годы он там был) — на выставке к 130-летию Анны Ахматовой покажут более 200 подлинных фотографий ее современников из собрания музея. После просмотра редких черно-белых снимков с Фаиной Раневской, Иосифом Бродским и Федором Шаляпиным советуем выпить кофе в саду музея, пожалуй, самом тихом в центре Петербурга.
15-6 июня-октября
Эрарта
Выставка «Студия Grame. Звук вокруг»
10 мультимедийных инсталляций, в которых сливаются звуковое и визуальное пространства. Отдельные арт-объекты строятся вокруг определенных символов или знаков, например, музыкальной нотации. Эти знаки могут быть постоянными и переменными, принимать форму следов и оттисков или же запускать поток непрерывных колебаний и вибраций. Студию «Grame» основали в 1982 году в Лионе, а в 1996 она получила статус Национального центра электроакустической музыки. Сотрудники центра — композиторы и исполнители, а также приглашенные композиторы ежегодно выпускают около двадцати премьер, среди которых мультижанровые произведения, постановки музыкального театра, публичные мероприятия и аудио инсталляции.
10 мультимедийных инсталляций, в которых сливаются звуковое и визуальное пространства. Отдельные арт-объекты строятся вокруг определенных символов или знаков, например, музыкальной нотации. Эти знаки могут быть постоянными и переменными, принимать форму следов и оттисков или же запускать поток непрерывных колебаний и вибраций. Студию «Grame» основали в 1982 году в Лионе, а в 1996 она получила статус Национального центра электроакустической музыки. Сотрудники центра — композиторы и исполнители, а также приглашенные композиторы ежегодно выпускают около двадцати премьер, среди которых мультижанровые произведения, постановки музыкального театра, публичные мероприятия и аудио инсталляции.
15-16 июня
Фестиваль «КронФест»
В Кронштадте пройдет XI Международный фестиваль «КронФест». Мероприятие объединит сферы искусства и экологии — в программе художественные акции, выставки на экологические темы, мастер-классы, экскурсии, лекции и театральные постановки. Полную программу можно посмотреть по ссылке.
В Кронштадте пройдет XI Международный фестиваль «КронФест». Мероприятие объединит сферы искусства и экологии — в программе художественные акции, выставки на экологические темы, мастер-классы, экскурсии, лекции и театральные постановки. Полную программу можно посмотреть по ссылке.
15 июня
Петровская коса
Открытие сезона «Силы ветра»
В эту субботу «Сила ветра Петербург» официально открывает сезон парусных тренировок на Финском заливе. По этому случаю на Петровской косе пройдет вечеринка, на которой музыку ставить будут Илья Барамия (СБПЧ, АИГЕЛ), Kid Cope (Культура) и другие. Команда Сидрерии отвечает за еду и напитки, а с 16:00 до 20:00 под парусом может прокатиться любой желающий. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться.
В эту субботу «Сила ветра Петербург» официально открывает сезон парусных тренировок на Финском заливе. По этому случаю на Петровской косе пройдет вечеринка, на которой музыку ставить будут Илья Барамия (СБПЧ, АИГЕЛ), Kid Cope (Культура) и другие. Команда Сидрерии отвечает за еду и напитки, а с 16:00 до 20:00 под парусом может прокатиться любой желающий. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться.
15 июня
14:00-20:00
Библиотека Гоголя
Трава Party
«Трава» – это большой независимый образовательный проект. В эту субботу он проводит во дворе библиотеки Гоголя (или внутри, если пойдет дождь) пикник с обменом опытом и знакомством активистов, правозащитников, участников независимых социальных и культурных проектов. Наталия Сонина расскажет о своем эко-проекте по освобождению офисов от бумаги, Алина Муратова будет говорить про создание своими силами общественного пространства у реки Охты Urban Room, а Анастасия Петрова – об ассоциации «Биполярники» и bipolar fest. Подробное расписание здесь.
«Трава» – это большой независимый образовательный проект. В эту субботу он проводит во дворе библиотеки Гоголя (или внутри, если пойдет дождь) пикник с обменом опытом и знакомством активистов, правозащитников, участников независимых социальных и культурных проектов. Наталия Сонина расскажет о своем эко-проекте по освобождению офисов от бумаги, Алина Муратова будет говорить про создание своими силами общественного пространства у реки Охты Urban Room, а Анастасия Петрова – об ассоциации «Биполярники» и bipolar fest. Подробное расписание здесь.
16 мая
«Блумсдэй»
В честь дня рождения Джеймса Джойса в барах и книжных города прочтут отрывки из его романа «Улисс». Маршрут начнется в 12:00 в книжном магазине «Все свободны» — там расположится «башня Мартелло в Сандикове». В 13:00 в книжном магазине «Желтый двор» откроется «Берег Сандимаунт». В 14:00 в «Фаренгейте 451» появится «кладбище Гласневин». В 15:00 в «Подписных изданиях» на Литейном организуют офис «Фрименс джорнэл». В 16:00 книжный магазин «Порядк слов» превратится в «Графон-стрит». Кроме книжных, в акции участвует паб O'duvan и бар Union — там пройдет заключительная вечеринка, стилизованная под отель «Ормонд». Подробности можно посмотреть здесь.
В честь дня рождения Джеймса Джойса в барах и книжных города прочтут отрывки из его романа «Улисс». Маршрут начнется в 12:00 в книжном магазине «Все свободны» — там расположится «башня Мартелло в Сандикове». В 13:00 в книжном магазине «Желтый двор» откроется «Берег Сандимаунт». В 14:00 в «Фаренгейте 451» появится «кладбище Гласневин». В 15:00 в «Подписных изданиях» на Литейном организуют офис «Фрименс джорнэл». В 16:00 книжный магазин «Порядк слов» превратится в «Графон-стрит». Кроме книжных, в акции участвует паб O'duvan и бар Union — там пройдет заключительная вечеринка, стилизованная под отель «Ормонд». Подробности можно посмотреть здесь.
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