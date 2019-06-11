Содержание петербургских приютов для бездомных животных будет финансироваться из бюджета города. В 2019 году на эти цели выделено 4 960 500 рублей — их распределят между некоммерческими организациями, оказывающими помощь беспризорным «братьям нашим меньшим», на конкурсной основе.

Соответствующее постановление было подписано врио губернатором Петербурга Александром Бегловым сегодня, 11 июня. Оно позволит оказать приютам финансовую поддержку и таким образом будет способствовать обеспечению благополучной эпизоотической обстановки в городе — контролировать распространение инфекционных болезней животными.

Чтобы получить субсидию из городского бюджета, объединение должно быть социально ориентированным и некоммерческим, а также зарегистрировано в качестве юридического лица на территории страны. Средства будут распределяться между приютами на конкурсной основе.

Напомним, 13 марта депутаты петербургского парламента утвердили законопроект, наделяющий чиновников Смольного дополнительными возможностями для помощи домашним питомцам — профильные комитеты будут отвечать за создание и работу приютов, определять порядок обращения с безнадзорными животными и размещать в интернете информацию о домашних питомцах, от которых отказались владельцы. Ранее также стало известно, что специально оборудованные площадки для выгула собак могут появиться в каждом районе Петербурга.