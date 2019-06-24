Дмитрий Иоффе, создатель «Чистых игр»: «Экология – это новая религия»

Создатель экопроекта «Чистые игры» пять лет назад организовал первые командные соревнования по сбору и сортировке мусора на Вуоксе, а сейчас они проводятся в 215 городах России и мира и признаны лучшей природоохранной инициативой страны.

Куртка, ветровка, футболка, джинсы и ремень Levi’s

Как вы пришли к решению устроить «Чистые игры» и почему выбрали для экологического проекта формат соревнования? Я занимался интернет-маркетингом, стартапами, венчурными инвестициями, а параллельно со всем этим — ролевыми играми живого действия, от сюжетов по мотивам фильмов Тарантино до романов Достоевского. Первые «Чистые игры» мы придумали в 2014 году, когда побывали на озере Вуокса, причем именно как ролевую игру, в которой мусор был «золотом», которое должны были добывать участники. Тогда ко мне пришло понимание, что мусор, который кучами лежит на островах, никто не уберет – по умолчанию принято считать, что для этого есть специальные службы, но на самом деле есть только мы. Так как мусор на природе очевидно никому не нравится, нам и не нужно было дополнительно что-то объяснять. Однако вскоре мы решили отказаться от этого формата, сохранив саму идею, что мусор — ресурс, за который нужно бороться. В каком-то смысле, «Чистые игры» – это экологическая попса, мы собираем толпы народа, которые с нас могут начать свой экопуть. На командных соревнованиях люди занимаются сбором и сортировкой мусора, получают опыт обращения с отходами, а победителям достаются призы от спонсоров. За одну игру 100-200 человек собирают от 2 до 6 тонн мусора, из которых половина уходит в переработку. Популярности (а в наших акциях участвовало около 45 тысяч человек) нам удалось добиться, потому что мы придумали удачную форму: по правилам, людям нужно организовать команду, поэтому они подключают друзей и знакомых. Один из основных инстинктов человека – иерархический, всем хочется быть в чем-то лучше других, в нашей природе заложена любовь к соревнованиям. «Чистые игры» предоставляют возможность реализации этого инстинкта, таким образом вовлекая участников во что-то полезное для общества и природы. Мы представляем на играх и наших партнеров – например, движения «Мусора.Больше.Нет» и «РазДельный сбор», а также региональные экологические движения в конкретных регионах страны. Понятная схема позволила масштабировать проект — так и получилось, что «Чистые игры» проводятся по всей России от Калининграда до Владивостока, а теперь еще и в некоторых других странах, например, в Китае, Японии и Нигерии.

Дмитрий Иоффе на церемонии вручения премии «ТОП 50». Рубашка и джинсы Levi’s

Ваша персональная экосознательность проснулась на Вуоксе, а что может разбудить ее в других людях? Просыпалась она все-таки постепенно — не скажу, что я сразу стал сортировать мусор дома. Прошло еще пару лет, прежде чем я постепенно начал сдавать батарейки, потом бумагу, а постепенно и пластик. Со временем я понял, что все качественное и экологичное стоит денег. Поэтому, например, в скандинавских странах все такое дорогое – в цену товара вложена и его будущая переработка. А мы стремимся к дешевизне – выкинуть отходы в реку или на свалку можно совершенно бесплатно. Считается, что думать о природе необязательно: «Все срут, и я тоже. Какие проблемы? Всю жизнь так делали». Природный ресурс ограничен: пока мы живем в небольшой деревне, его хватает, чтобы справляться с результатами нашей жизнедеятельности, но когда нас становится слишком много, окружающая среда нуждается в помощи. Конечно, можно говорить: «Не нарушайте экосистему», но глобально это значит: «Не существуйте». Потому что мы живем на Севере и не можем ходить по пляжу в трусах и есть кокосы – нам нужно строить дома, отапливать их, добывать газ, одеваться. Мы обречены вмешиваться в природу, наносить ей урон. Это важно понимать, когда начинаешь бороться за окружающую среду.

А количество людей, думающих об экологии, в Петербурге и стране растет? Да, постепенно об этом начинает задумываться все больше людей. Глобальная причина – мы все испортили настолько, что это стало видно уже невооруженным глазом. Люди замечают, как много мусора на природе, встречают фотографии животных, птиц и рыб, напичканных пластиком – и тогда в их лексиконе появляется слово «экология». Потом они начинают читать про микропластик, мельчайшие частички которого попадают в воду, их едят рыбы, а те попадают к нам на стол. Так отходы проникают уже в наши организмы. Количество экосознательных людей растет, эта тема становится модной, более того – мне кажется, что у нас это происходит гораздо быстрее, чем когда-то в Европе. Вторыми всегда быть легче. А как этот процесс ускорить? Самый важный совет – нужно меньше потреблять. Есть такое понятие «шоппинг» – люди тратят деньги на ненужные вещи просто ради развлечения. Это, конечно, из серии неврозов – последствия советского времени, когда ничего купить было нельзя. Такая, в некотором роде психологическая болезнь, но со временем она излечится, поколения потихоньку сменяются. Я не сторонник радикальных мер, мне кажется, начать можно с ремонта своей одежды и обуви. Вместо покупки новых вещей – брать в аренду или одалживать. Многие хотят именно обладать, но стоит понять, что никакой пользы в этом нет – только убытки и для кошелька, и для природы. Экономика совместного потребления может существенно снизить количество отходов. Нужно меньше покупать товары в упаковке, носить с собой термокружку, бутылку, авоську. Конечно, бывают ситуации, когда хочется купить что-то, скажем, в пластиковой бутылке – это нормально, но я стараюсь этим не злоупотреблять. Но я слежу и за тем, чтобы у меня не развивался эконевроз (когда ты настолько эко, что вообще не берешь ничего одноразового): например, в сфере медицины все должно быть стерильным, шприцы или перчатки нельзя использовать дважды. Или самолет – да, он наносит серьезный урон атмосфере, но часто альтернативы ему нет – не поедешь же ты две недели на корабле.

Кажется, что экотема становится в хорошем смысле модной. Вы поймите: людям, на самом деле, нужна религия. Главным образом для того, чтобы четко понимать, как поступать правильно. Экология дает это понимание, потому что ты знаешь, какие действия совершать хорошо и полезно. Их полезность подтверждена учеными и активистами. То есть это некий кодекс, замена морали. Ты не знал, во что верить? Пожалуйста, соблюдай обряды, бери многоразовую бутылочку, отказывайся от пакета, не мусори. В этом смысле экология – новая религия.

Особняк Бракгаузен, наб. Лейтенанта Шмидта, 3 / Академический пер., 14 Особняк был возведен в первой четверти XVIII века по образцовому проекту домов «для именитых» архитектора Жан-Батиста Леблона и неоднократно перестраивался в XIX веке. В 1832 году в этом доме поселился американский посол Джеймс Бьюкенен — будущий 15-й президент США, а в конце XIX века здесь жил купец Карл Генрих Сименс, основатель фирмы Siemens & Halske, предприятия которой после революции были переименованы в завод «Севкабель» и Завод имени Козицкого.