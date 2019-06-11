В петербургском аэропорту «Пулково» открылась новая долгосрочная парковка. Зона Р13 располагается в трех минутах ходьбы от терминала и рассчитана на 700 автомобиле-мест. Тариф начинает действовать с седьмого часа, стоимость такого парковочного места составит 600 рублей в сутки.

Долгосрочный тариф на Р13 действует с седьмого часа и составляет 600 рублей в сутки. На менее длительный период плата за парковочное место будет дороже — 1000 рублей. Проезд на парковку осуществляется через транзитную зону, которая оборудована тремя новыми автоматическими шлагбаумами на въезде и выезде.

Пресс-служба «Воздушных ворот Северной столицы» напоминает о возможности бесплатного проезда через транзитную зону — он действует в течение 15 минут при условии размещения автотранспорта на парковках Р10 и Р13. При превышении указанного времени действует тариф: первые 15 минут после бесплатного времени — 200 рублей, с 16-ой по 30-ую минуту — 700 рублей, далее каждые 30 минут — 700 рублей.

Парковочный комплекс Пулкова рассчитан на 3 тысячи автомобиле-мест. Для пассажиров и встречающих также действуют платные краткосрочные и долгосрочные парковки, а на Пулковском шоссе — краткосрочная бесплатная.

Напомним, с 3 декабря аэропорт «Пулково» ввел новые правила подъезда к терминалу. Кроме того, в воздушной гавани планируется второй этап реконструкции — обновление необходимо в связи с увеличением пассажиропотока. Аэропорт также поставил исторический рекорд посещаемости — 18 миллионов пассажиров за 2018 год. А в конце мая аэропорты России официально переименовали. 44 воздушных гавани теперь «имени Ломоносова, Пушкина или Туполева» — без второго названия остался только Петербург и Волгоград.