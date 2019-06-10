Активисты Центрального района обратили внимание на проектный план по обустройству сквера на Кирочной улице, 55. На территории детской спортивного комплекса со снарядами для активного отдыха и площадкой для игр в мяч хотят создать плиточную аллею со скамейками. Горожане выступили против такой реновации — по их мнению, площадка является единственным местом, где дети могут провести время с пользой.

Здесь и далее фото: "Центральный район за комфортную среду обитания"



Согласно проектному плану демонтажа спортивной зоны на Кирочной, 55, на ее территории планируется обустройство «нового общественного пространства с использованием современных подходов к дизайну городской среды» — зеленую зону площадью 3,3 тысячи квадратных метров облагородят скамейками и урнами, выполнят мощение из двух типов тротуарной плитки и бетона, а также местами покроют речной галькой. Детская площадка в плане также сохранена — однако документация подразумевает демонтаж существующего спортивного оборудования. Петербуржцы отмечают необходимость сохранения спортивного оборудования как единственного в пешей доступности. «В этом сквере планируется создать плиточную аллею с полосками, а заодно расставить скамейки. Турников и брусьев, а также спортплощадки мы в проекте не нашли. Год назад мы просили привести эту спортзону в порядок. Но кое-кто решил от нее просто избавиться! В спортивном и здоровом населении город не нуждается?», — пишут активисты.

Здесь и далее: проект по реконструкции зеленой зоны на Кирочной улице, 55



