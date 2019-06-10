Плиточная аллея и скамейки: горожане выступили против обустройства сквера на Кирочной улице
Активисты Центрального района обратили внимание на проектный план по обустройству сквера на Кирочной улице, 55. На территории детской спортивного комплекса со снарядами для активного отдыха и площадкой для игр в мяч хотят создать плиточную аллею со скамейками. Горожане выступили против такой реновации — по их мнению, площадка является единственным местом, где дети могут провести время с пользой.
Согласно проектному плану демонтажа спортивной зоны на Кирочной, 55, на ее территории планируется обустройство «нового общественного пространства с использованием современных подходов к дизайну городской среды» — зеленую зону площадью 3,3 тысячи квадратных метров облагородят скамейками и урнами, выполнят мощение из двух типов тротуарной плитки и бетона, а также местами покроют речной галькой. Детская площадка в плане также сохранена — однако документация подразумевает демонтаж существующего спортивного оборудования.
Петербуржцы отмечают необходимость сохранения спортивного оборудования как единственного в пешей доступности. «В этом сквере планируется создать плиточную аллею с полосками, а заодно расставить скамейки. Турников и брусьев, а также спортплощадки мы в проекте не нашли. Год назад мы просили привести эту спортзону в порядок. Но кое-кто решил от нее просто избавиться! В спортивном и здоровом населении город не нуждается?», — пишут активисты.
«Мои дети там гуляют каждый день. Мальчишки играют в футбол и баскетбол. Хорошая, просторная площадка. Немного облагородить — и просто замечательно будет. А больше рядом ничего спортивного нет, тем более поля для игры», «Мы каждый день ходим гулять туда, и очень много людей там занимаются, даже пожилые встречаются — и дети с удовольствием приобщаются. Вопрос в другом, а именно: в каком плачевном состоянии находятся тренажеры и баскетбольная площадка. Привести в порядок и отбоя не будет», «Хожу на работу мимо этой площадки каждое утро на буднях. На турниках всегда народ. В любое время, в любую погоду. И молодежь, и взрослые, и дети. На поле тоже мячик гоняют. Выглядит она, конечно, ужасно на фоне разрушающегося здания. Но пользуется спросом», — выступают за сохранение площадки петербуржцы.
Некоторые также выступают за демонтаж спортивной зоны — «так как слишком шумно». Однако отмечают, что «надо обязательно решать вопрос с недостаточностью и качеством спортплощадок» — например, расширить их площадь, найти дополнительные, подходящие места и поднять вопрос об открытии спортивных площадок внутри школьных дворов.
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