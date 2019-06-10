Жители Манежной площади выступили против проведения любых массовых мероприятий и уличных гуляний. Собственники жилья в прилегающих к Манежной домах ссылаются на «бесконечные неудобства» — шум, перекрытие улиц, грязь и «толпы зевак». В числе «запретных» оказался и стендап-фестиваль, который ранее уже потеснили с улицы Рубинштейна.

Объединение собственников жилья на Манежной площади выступили с обращением, которое направят на рассмотрение врио губернатору Петербурга Александру Беглову, главе Центрального района Максиму Мейксину, а также в Комитет по культуре. «Чаша терпения людей переполнилась! Под нашими окнами проводятся бесконечные праздники и фестивали, больше напоминающие ярмарки», — манифестируют они.

Жители жалуются на перекрытие улиц и грязь, «толпы зевак» и шум, который не дает спокойно спать. Петербуржцы упомянули книжный фестиваль, сопровождающийся живыми выступлениями, а теперь выступают против проведения стендап-фестиваля, которого ранее перенесли с улицы Рубинштейна на Манежную площадь.

«Манежная площадь — это жилой район, а не свободное место для народных гуляний типа «фестиваля Мотостолица». Требуем прекратить проведение массовых мероприятий на Манежной площади под окнами жилых домов с перекрытием подъездов к ним и использованием звукоусиливающей аппаратуры. В противном случае, жители готовы обращаться в полицию, ЗС, комитет по вопросам законности правопорядка и безопасности и бороться за свои права на акциях протеста самым радикальным образом», — говорится в официальном обращении жителей, которым они поделились с «Собака.ru».

Напомним, ранее стало известно, что стендап-фестиваль SPB 2K19 перенес уличную часть программы с улицы Рубинштейна на Манежную площадь и Малую Садовую улицу. Такое решение было принято после того, как петербуржцы выступили против проведения мероприятия на одной из центральных улиц города. Однако главную ресторанную мекку комики покидать насовсем не собираются и планируют использовать заведения «по назначению».