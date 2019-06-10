Основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански объявил о решении снять свою кандидатуру с участия в выборах губернатора Петербурга, которые пройдут осенью 2019 года. По его словам, все подписи муниципальных депутатов уже «собраны и распределены между Бегловым и четырьмя кандидатами-спойлерами», а кроме того, многие пункты его предвыборной кампании были перехвачены и развиты другими кандидатами.

Врански записал получасовое обращение к своим подписчикам, в котором заявил, что отказывается от участия в выборах губернатора Петербурга. Он отметил, что за время предвыборной кампании ему вместе с движением «Красивый Петербург» удалось решить многие проблемы горожан — во многом благодаря акциям и инспекциям, которые проводили общественники. «На тот момент я преследовал три основные цели. Первая — решить за момент кампании как можно больше проблем горожан. Действительно, когда мы проводили акции и инспекции, многие проблемы решались, при чем тут же, а до этого годами ничего не происходило», — рассказал он.

Общественник также отметил, что многие пункты его предвыборной кампании были перехвачены и развиты другими кандидатами — в частности, политтехнологами врио губернатора Петербурга Александра Беглова. В качестве примера он привёл спасение пирожковой на Московском проспекте. «Политтехнологи Беглов решили, что это важная и хорошая тема, за счет которой можно пропиариться, скинули денег Пирожковой. Я встречался с одним из этих политтехнологов, который сказал: «Да мы все твои проблемы решили, всю твою повестку отобрали, все твои проблемы поднимаем»», — поделился он.