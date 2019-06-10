Основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански заявил о решении не участвовать в выборах губернатора
Основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански объявил о решении снять свою кандидатуру с участия в выборах губернатора Петербурга, которые пройдут осенью 2019 года. По его словам, все подписи муниципальных депутатов уже «собраны и распределены между Бегловым и четырьмя кандидатами-спойлерами», а кроме того, многие пункты его предвыборной кампании были перехвачены и развиты другими кандидатами.
Врански записал получасовое обращение к своим подписчикам, в котором заявил, что отказывается от участия в выборах губернатора Петербурга. Он отметил, что за время предвыборной кампании ему вместе с движением «Красивый Петербург» удалось решить многие проблемы горожан — во многом благодаря акциям и инспекциям, которые проводили общественники. «На тот момент я преследовал три основные цели. Первая — решить за момент кампании как можно больше проблем горожан. Действительно, когда мы проводили акции и инспекции, многие проблемы решались, при чем тут же, а до этого годами ничего не происходило», — рассказал он.
Общественник также отметил, что многие пункты его предвыборной кампании были перехвачены и развиты другими кандидатами — в частности, политтехнологами врио губернатора Петербурга Александра Беглова. В качестве примера он привёл спасение пирожковой на Московском проспекте. «Политтехнологи Беглов решили, что это важная и хорошая тема, за счет которой можно пропиариться, скинули денег Пирожковой. Я встречался с одним из этих политтехнологов, который сказал: «Да мы все твои проблемы решили, всю твою повестку отобрали, все твои проблемы поднимаем»», — поделился он.
По информации Врански, уже сейчас большая часть подписей распределена «между Бегловым и четырьмя кандидатами-спойлерами» — как считает общественник, подобная выборная система не дает здоровой конкуренции для кандидатов-самовыдвиженцев. «2 июня муниципальным депутатам пришла разнарядка явиться к нотариусу и поставить подпись за тех кандидатов, которые будут у каждого в листе. В подобной выборной системе независимые кандидаты, не согласованные Смольным, не имеют возможности пройти муниципальный фильтр, собрать подписи 155 муниципальных депутатов и трех четвертей муниципального образования», — добавил он.
Основатель «Красивого Петербурга» отметил, что продолжает заниматься общественной деятельностью и осуществляет пункты своей предвыборной программы. «Я, к сожалению, не пойду, но буду (речь идет о выдвижении кандидатуры Врански на пост губернатора, — прим. ред.) всячески поддерживать тех, кто выдвигается», — добавил он.
Напомним, основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански заявил о намерении баллотироваться в губернаторы 3 февраля 2019 года. По подсчетам Врански, в городе около 80 главных проблем. Среди них — незаконная реклама и торговля, некачественная уборка города, обманутые дольщики, недостаток зеленых зон, отсутствие удобного городского транспорта, нехватка парковочных мест, недоступность городской среды для некоторых категорий граждан.
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