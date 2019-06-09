У Яхтенного моста нашли тело погибшего тюленя. Это далеко не первый случай с середины мая

Сегодня, в Петербурге у Яхтенного моста обнаружили тело погибшего тюленя. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

Это уже не первый случай гибели животных в водах Финского залива. Фонд друзей балтийской нерпы 2 июня опубликовал пост, в котором рассказал, что нашел уже более 20 тел тюленей.

В Петербурге помощью тюленям занимается Фонд друзей балтийской нерпы: он спас жизнь не одному щенку: работники центра постоянно подбирали потерявших маму зверьков и выхаживали их.

Так, например, в апреле в Ленобласти нашли щенка тюленя. Сначала горожане не стали никуда звонить — он находился в 50 метрах от воды, и они решили, что где-то недалеко должна быть его мама. Но, когда они приехали на следующий день, зверек уже уполз в лес. Тогда уже стали звонить в Фонд друзей балтийской нерпы.

В марте в руки волонтеров попали 2 тюленя. Один был еще бельком, второй почти перелинял «и даже успел наесться какой-то неизвестной гадости». На берег их вынес ветер и подвижки льда.