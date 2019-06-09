Стали известны главные угрозы жизни человечества

Британское маркетинговое агентство Blueclaw опубликовало список главных угроз жизни человечества. Он составлен на основе данных из 50 различных источников, включая статистику ООН, данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Европейского центра контроля и профилактики заболеваний, НАСА.

Всего выявлено четыре главных угрозы – эпидемии, ядерная война, природные катастрофы, а также падение астероида на Землю.

Смертельные заболевания: туберкулез, малярия, сезонный грипп, вирус Эбола, менингит, легочная и бубонная чума, лихорадка Ласса, холера, желтую лихорадка, вирус Марбург. Самое опасное из них — туберкулез. Наиболее опасный очаг его распространения — африканские страны, Нигерия.

Ядерная война: ее вероятность эксперты американского издания «Бюллетень ученых-атомщиков» (Bulletin of Atomic Scientists) оценивают как одну из самых высоких за последнее время.

Столкновение астероида с Землей: такая ситуация маловероятна, но, несмотря на это, НАСА следит за небесными телами, которые могут приблизиться к нашей планете в ближайшие сто лет. Например, астероид Florence имеет диаметр до 3,9 километра. Он мог бы убить 1,2 миллиарда человек.

Климатические угрозы: основная — глобальное потепление. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) считает, что к 2025 году воздух на планете может нагреться еще на два градуса Цельсия по сравнению с температурой доиндустриальной эпохи (1850-1900 годы). Если нынешние темпы потепления сохранятся, а это 0,2 градуса за десять лет, через 2136 лет температура воздуха повысится на 44 градуса. В таком случае уровень Мирового океана поднимется на такой уровень, что затопит всю сушу.

На фестивале осознанного потребления «Знак Равенства» координатор проектов по изменению климата и энергетики «Гринпис» Полина Каркина рассказала, как производство и потребление мяса приближает глобальное потепление и чем это грозит планете (ничем хорошим, как сказано выше). «Собака.ru» записала самое интересное.