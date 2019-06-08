В Петербурге всего один вечер можно будет наблюдать цветение редкого вида кактуса Selenicereus macdonaldiae

Сегодня, 8 июня, с 19:30 до 23:00 в Ботаническом саду можно будет увидеть цветение крайне редкого вида кактуса Selenicereus macdonaldiae. Его очень трудно найти у коллекционеров, и даже в ботанических садах он встречается очень редко.

Научное название рода селеницереус происходит от слов «selena» − луна и «cereus» − «подобный восковой свече», что в переводе означает «лунный цветок» или «цветущий в ночи». Цветок распускается всего на несколько часов и достигает почти 30 см.

Цена билета — 400 рублей — для взрослых и 250 рублей — для детей старше 4-х лет и школьников. Касса работает с 19:00 до 23:00.