В РЖД рассказали, что уберут из части поездов вагоны-рестораны

В некоторых поездах поездах дальнего следования уберут вагоны-рестораны из-за их невостребованности. Об этом рассказал РИА «Новости» генеральный директор Федеральной пассажирской компании («дочки» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов.

По его словам, вагоны-рестораны принадлежат ФПК, но компания сдает их в аренду другим фирмам. За такой вагон нужно платить, как за инфраструктуру, но прибыли он не приносит. В пример Петр Иванов привел ночные поезда: на таких направлениях питание пассажирам, как правило, не требуется.

В некоторых поездах вагоны-рестораны продолжат свою работу: «У нас сохранятся вагоны-рестораны там, где мы обслуживаем детские группы. Что касается регулярных поездов, вагоны-рестораны на большинстве направлений, где они есть сейчас, останутся. Но не везде, потому что вагон-ресторан — это очень дорого».

Сейчас, рассказал Петр Иванов, компания изучает статистику и решает, на каких маршрутах вагоны-рестораны убрать, а на каких они нужны пассажирам.

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