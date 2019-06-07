Петербургский Главпочтамт станет общественным пространством с фуд-маркетом, коворкингом и концертной площадкой

Петербургский Главпочтамт хотят превратить в общественное пространство. В рамках реконструкции, которую проводит «Почта России», уже через два-три года на территории здания 18 века появится фуд-маркет, коворкинг и даже концертная площадка. И заметку «про вашего мальчика» принес, и пообедал, и на любимую группу попал!

О планах по реконструкции здания Главпочтамта в Петербурге стало известно в рамках Петербургского международного культурного форума. Как пишет «Коммерсантъ», глава ФГУП «Почта России» Николай Подгузов планирует завершить «перевоплощение» главного здания почты в общественное пространство через два-три года. Он также добавил, что капитальный ремонт фасада Главпочтамта может быть завершен уже в этом году.

По словам Подгузова, реконструкция Главпочтамта является «одним из важнейших наших проектов», предварительная оценка которого составляет 2 — 2,5 миллиардов рублей. Финансирование осуществляется из регионального бюджета. Глава «Почты России» также отметил, что Главпочтамт продолжит выполнять свои прямые функции и превращение в общественное пространство этому не помешает. В ближайшее время, добавил он, концепция реконструкции будет согласована с городом.

Здание Главпочтамта было построено в 1782-1789-х годах по проекту архитектора Николая Львова в стиле классицизм. В верхних этажах размещались конторские помещения, казармы и квартиры почтамтских служащих. В 1859 году в здании появилась галерея — арка, которая соединила Главпочтамт с домом на противоположной стороне Почтамтской улицы для того, чтобы директор мог из казенной квартиры, не выходя на улицу, проследовать в свой служебный кабинет. Здание Почтового стана перестраивалось трижды. Из 60 барельефов, установленных изначально, сохранилось лишь две львиные маски «с полотенцами» на фасаде портиков. В центре здания ранее находился хозяйственный двор.

Напомним, реставрация здания Главпочтамта на Почтамтской улице, 9 началось в ноябре 2018 года. Фасады Главпочтамта затянули строительной сеткой в тех местах, где сыпется штукатурка, визитная карточка здания — стеклянная крыша атриума — периодически протекает. Еще в начале года бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и глава «Почты России» Николай Подгузов заявили, что Главпочтамт превратят в культурное пространство с сохранением изначальной функции.