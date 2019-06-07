В торговых сетях России начнут принимать пластиковые бутылки. Пилотный проект запустят в московских магазинах «Перекресток» и «Карусель» — в них установят специальные автоматы для приема использованной тары. Избавившись от упаковки, покупатели получат скидку на новые товары — так компании намерены стимулировать россиян к раздельному сбору мусора.

Соответствующее соглашение было подписано между мультиформатной розничной компанией X5 Retail Group и британско-нидерландской Unilever. В качестве пилота, брендированные фандоматы установят в московских торговых сетях «Перекрестка» и «Карусели». Решение о расширении проекта примут после окончания пилотного этапа.

«Рециклинг является стратегически важным направлением минимизации отходов. Мы стремимся поддерживать и стимулировать ответственное потребление среди своих покупателей, развивая предложение многоразовой упаковки, а теперь и благодаря проекту по установке фандоматов в наших магазинах», — заявил главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман.

Напомним, в апреле стало известно, что торговые сети России могут обязать принимать полимерные и стеклянные бутылки на сдачу в переработку. Такое поручение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития должны поработать систему сбора пустых бутылок, за каждую из которых россиянам могут предложить по 5-7 рублей.

Уже 15 июня в Госдуму должны быть переданы первые наработки по реализации проекта. Его главная цель снизить объем мусора — некоторые регионы уже начали покупать места для утилизации отходов в других субъектах страны. «Мировая практика свидетельствует о том, что стекло, пластик и бумагу следует утилизировать, до 80% мусора можно направлять во вторичную переработку. Чтобы мотивировать граждан к сбору отходов, пригодных ко вторичной переработке, следует использовать и материальные механизмы поощрения», — рассказал «Известиям» замруководитель фракции «Справедливая Россия», которая и выдвинула предложение обязать торговые сети принимать использованную тару, Олег Нилов.