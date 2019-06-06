РЖД определились с направлением развития транспортной инфраструктуры Петербурга

ОАО «Российские железные дороги» определилось с направлением развития транспортной инфраструктуры Петербурга. Соответствующее соглашение было подписано с властями города в рамках Петербургского международного культурного форума. Среди проектов — модернизация вокзалов, развитие московского хода Октябрьской железной дороги, запуск комфортабельных электричек и новые платформы.

Среди проектов первой очереди развитие московского хода Октябрьской железной дороги — планируется строительство дополнительного пути на участке Колпино-Тосно, а также готовится проект организации пригородного сообщения на участке Левашово-Сертолово, что позволит запустить новые комфортабельные электрички. Также увеличение размеров пригородного движения на Сестрорецком направлении позволит получить дополнительные инвестиции для строительства разъезда Яхтенная и платформы Новая Лахта.

Планируются также работы по модернизации вокзалов города — Московского, Витебского, и Ладожского. Помимо прочего, РЖД рассматривает возможность постройки соединительных путей Глухоозерская — Санкт-Петербург — Сортировочный — Московский для быстрого и комфортного передвижения по Петербургу. В сфере пассажирских перевозок соглашение предполагает проработку комплекса мер по повышению качества обслуживания, снижению себестоимости перевозок пассажиров в пригородном сообщении и росту доходности работы пригородного железнодорожного транспорта на территории города.

Напомним, РЖД запустила первые вагоны, оборудованные технологией аромадизайна — о планах на внедрение новинки стало известно еще в конце мая. Также РЖД планирует запустить на линию поезд «Сапсан» с обновленным интерьером — в нем будут учтены предложения и просьбы клиентов относительно удобства, появятся дополнительные розетки, приватные зоны и игровая комната. Будут изменены яркость и цветовая гамма освещения, эргономические свойства кресел.