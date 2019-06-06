Фоторепортаж: в Царском селе воссоздали интерьер Лионского зала с золотым шелком на стенах и картиной из Эрмитажа

Удивительный Лионский зал Екатерининского дворца с золотым шелком, лазуритом и шедеврами живописи был фактически уничтожен во время войны. Первый проект реставрации был подготовлен еще в 1980-х, но только сейчас были выполнены все работы по воссозданию интерьеров, возвращены все полотна и даже шелк на стенах соткан в соответствии со старинными образцами. «Собака.ru» рассказывает историю роскошной комнаты и показывает, какой она стала после реставрации.

Парадные апартаменты императрицы К числу личных парадных апартаментов Екатерины II Большого Царскосельского (Екатерининского) дворца, великолепного образца барокко, принадлежит нарядный Лионский зал. Он получил свое название благодаря отделке стен шелком, изготовленным в Лионе на ткацкой мануфактуре «Lamy et Giraud» (сейчас мануфактура Prelle). Он создавался архитектором Чарльзом Камероном в 1781-1783 годах и пользовался славой соперника янтарной комнаты.

Как со временем менялся зал Со времен Екатерины II шелковые обои неоднократно меняли. В середине XIX века Лионский зал стал парадной гостиной, золотистую ткань заменили малиновой с цветочными гирляндами. По воле Марии Александровны, супруги Александра II, архитектор Ипполит Монигетти внес кардинальные изменения в оформление помещения: ткань стала полностью покрывать стены, появились новые предметы мебели – гарнитур и люстра из лазурита с декором из золоченой бронзы и монограммой императрицы Марии Александровны. В 1866 году, к 25-летию со дня бракосочетания Александра II и Марии Александровны, стены обили новым лионским шелком, теперь это была ткань цвета «золотой бутон», она покрывала стены от панелей до верхнего края карниза, использовалась в обивке мебели и в портьерах. Тогда готовились к приезду Марии Дагмар, будущей жены Александра III. Именно в Лионской гостиной у императрицы они пили кофе, а в Арабеском зале для свиты устраивался вечерний прием. Монигетти развернул фигуры на потолке, добавил орнаментальные композиции на лазуритовом и терракотовом фонах. Сочетание элементов отделки екатерининского времени и шелка и предметов XIX столетия сделали Лионскую гостиную одним из самых запоминающихся залов эпохи.

Луиджи Премацци. «Лионский зал». 1878. Фото: ГМЗ «Царское Село»

В таком виде Лионский зал был запечатлен в 1878 году на акварели Луиджи Премацци. Именно по ней восстанавливали потолок, хотя на картине и видна только его часть. Остальное приходилось домысливать или повторять в зеркальном отражении. Разрушение Таким зал оставался до 1941 года, но во время Великой Отечественной войны он был фактически уничтожен. Были эвакуированы 25 предметов мебельного ансамбля, образцы шелка, а также дворцовые описи, архивные документы и фотографии. Паркет из наборного дерева с перламутровыми вставками, похищенный в годы оккупации, нашли в Берлине и в 1947 году вернули в Царское село. Кресла, которые когда-то поступили из зала Рембрандта Эрмитажа, не были эвакуированы – их обнаружили после войны в Александровском парке.

Лионский зал после войны

Реставрация В 1983 году был подготовлен проект реставрации зала. Однако лишь в 2005-м удалось сделать первый шаг к возрождению интерьера. Воссоздание всего убранства Лионского зала – дорогостоящая и трудоемкая задача, поэтому работы ведутся поэтапно.

В 2018 году начался новый большой этап работ. Были воссозданы живопись на плафоне, наборные мозаичные панели из лазурита с золоченым бронзовым декором, произведен монтаж обивки стен и изготовлены портьеры из лионского шелка с кистями и тесьмой по историческим образцам. На помощь пришел архив ткацкой мануфактуры «Лами и Жиро», которая в 1860-х годах выполняла заказ русского императорского двора – у них сохранились книги заказов XIX века, в которые были внесены маленькие фрагменты сотканных образцов, то есть можно говорить об аутентичном воспроизведении тканей. На всю работу ушло около полутора лет. Было принято решение доверить восстановление шелковой отделки Лионского зала французским мастерам мануфактуры Prelle. В соответствии с разработанным музеем проектом специалисты изготовили 320 метров ткани «золотой бутон» (Lampas bouton d’or Louis XVI). Таким образом, шелк, созданный французскими мастерами, вновь стал главным декоративным элементом зала.