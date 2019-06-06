В Царском селе воссоздали интерьеры Лионского зала — лепнина с позолотой, мозаичные панели и шелк «золотой бутон»

В Царском селе восстановили полностью утраченные во время Второй Мировой войны интерьеры Лионского зала. Мастера воссоздали плафон и позолоченную лепнину, вернули лазуритовые мозаичные панели и обтянули шелком «золотой бутон» стены. Над реставрацией работали более 10 лет — в 2005 году профессионалам удалось восстановить пространство зала и только в 2018 приступили к интерьерным работам.

Во времена императора Александра II оригинальная шелковая ткань, которой были обтянуты стены зала, обивали мебель и из которой изготавливали партеры, создавалась в Лионе — после Второй Мировой войны от него остались только отдельные куски. Уникальной мебели с вставками из лазурита осталось только 25 предметов. Для того, чтобы воссоздать представления о зале, реставраторы использовали описи, архивные документы, фотографии и акварель художника Луиджи Премацци, изобразивший интерьеры Лионского зала в 1878 году.

Работы с лазуритом и живописью выполнили специалисты Царскосельской янтарной мастерской — они занимались восстановлением Янтарной комнаты в Екатерининском дворце, Агатовой комнаты и церкви Воскресения Христова. Сообщается, что единственный элемент зала, работа над которым ещё не завершена, это паркет — подлинное покрытие 18 века все ещё находится на реставрации, поэтому пол временно покрыт ковром.

Особое внимание реставраторов было уделено живописному плафону — для воссоздания информацию о нем собирали «по кусочкам». «Плафон представляет из себя многофигурную композицию, которая перемежается орнаментальными вставками. Воссоздан он был по той части, которая частично видна на акварели Премацци. Остальное пришлось дорабатывать. Ближе к центральной лепной розетке расположены большие клейма с фигурами, которые, по нашей атрибуции, представляют из себя времена года: там три женские фигуры и одна мужская фигура Дионисия. Далее в круглых клеймах идут фигуры танцовщиц, а по периметру вы можете видеть тритонов и мальчиков на дельфинах», — рассказала «Фонтанке» главный архитектор музея-заповедника «Царское село» Мария Рядова.