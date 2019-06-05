Сегодня, 5 июня, из Петербурга был совершен первый в России звонок через сеть 5G. Появление мобильной связи нового поколения дает старт развитию бизнеса — например, «интернета вещей», беспилотного транспорта, умных городов, виртуальной и дополненной реальности.

Чтобы продемонстрировать возможности мобильной связи нового, пятого поколения, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский позвонил президенту глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто в Хельсинки. Другой звонок был совершен между абонентами «Мегафона» и Tele2 — он предназначался для подтверждения технической возможности использования сети 5G разными операторами связи.

Директор по техническим инновациям и инфраструктуре «Мегафона» Фредерик Ваносчуйзе назвал звонок символичным для будущего цифровой экономики. «Звонок символичен для будущего технологий, в котором российские компании-лидеры телеком-рынка совместными усилиями осуществляют цифровые прорывы и инициируют судьбоносные преобразования для новой цифровой экономики страны», — поделился Ваносчуйзе.

В свою очередь Михаил Осеевский назвал 5G «кровеносной системой для цифровой экономики» — на базе сети будет появляться новый бизнес, интернет вещей, беспилотный транспорт и умные города. «Мы уверены, что сети 5G должны строиться на современном экономическом принципе шеринга, когда бизнесы и люди объединяются для совместного создания и использования ресурсов (радиочастот, инфраструктуры и прочего). Так мы сможем оптимизировать затраты и приблизить появление коммерческих сервисов 5G и новых индустрий на его базе. Первый шаг и показательный пример — создание совместного предприятия "Ростелекома" и "МегаФона"», — отметил он.

5G — пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций предыдущего поколения. Технологии 5G должны обеспечивать более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, что позволит обеспечить большую доступность широкополосной мобильной связи, а также использование режимов «устройство к устройству», масштабные коммуникации между устройствами, а также существенно сокращать время задержки и расход аккумулятора устройства.

Напомним, ранее стало известно, что петербургские фонари планируют оборудовать передатчиками сетей пятого поколения мобильной связи. С соответствующим предложением выступил вице-губернатор Максим Шаскольский — «Ленсвет» должен будет рассмотреть возможность размещения на опорах уличного освещения датчиков, что может стать стимулом для более эффективной работы связи, а также снизить расходование бюджетных средств.