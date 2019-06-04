Социальная сеть Facebook создала бумажный путеводитель по Петербургу. Содержимое брошюры — советы о том, где побывать и куда сходить от городских сообществ. Так, краевед и участник объединения «Гэнгъ», лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», Алексей Шишкин предлагает посмотреть на «Романтику индустриального Петербурга», команда «Севкабель Порта» — посетить «Непарадный Петербург», а образовательный проект CreativeMornings — пробежаться по аллеям Елагина острова и выпить кофе в Микрокофейне «ТЧК».

Путеводитель по Петербургу состоит из 12 глав различных тематик — они посвящены пешеходным прогулкам, городским крышам, обозревают вегетарианские места, предлагают узнать город с «непарадной» и индустриальной стороны, разобраться в уличном искусстве, побывать на живописных набережных, научиться танцевать танго и приобщиться к ответственному потреблению.

Представители социальной сети создали новый путеводитель для тех, «кто приехал в Санкт-Петербург, уже посмотрел Эрмитаж и Зимний дворец и ищет другие атмосферные и культурные места». «Сегодня более 1,4 миллиарда человек пользуются группами в Facebook каждый месяц. Именно группы оказываются незаменимым источником информации о жизни города, когда хочется посетить новые интересные места или получить новые впечатления. Именно участники таких местных сообществ делятся рекомендациями, которые редко можно найти в туристических агенствах», — рассказывают в Facebook.

Посмотреть электронную версию путеводителя можно по ссылке.

Напомним, ранее петербургский образовательный проект CreativeMornings запустил сайт с бесплатными лекциями — сейчас в открытом доступе находится 20 расшифровок спикеров о своем жизненном и профессиональном опыте. А краеведы из объединения «Гэнгъ» запустили проект «Пора парадных», в рамках которого очистят уникальные архитектурные детали — печи, витражи и прочие конструкций, а также проведут масштабные работы, такие как благоустройство и частичное воссоздание исторического облика сквера 1930-х годов в Выборге.