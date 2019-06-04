12 июня в Петербург на один день вернется речное такси. Прокатиться на нем можно будет бесплатно по маршруту из пяти локаций — набережная Фонтанки, реки Карповки, Смоленки, Петровская коса и пляж Балтийского бульвара. На каждом из причалов также организуют поп-ап — для того, чтобы напомнить петербуржцам о практике «добираться на работу на аквабусе» и вернуть на повестку дня разговор об этом.

Для того, чтобы воспользоваться речным такси, необходимо заполнить заявку — в ней нужно только указать остановку, на которой пассажир взойдет на борт аквабуса. В тестовом режиме организуют пять причалов. №1 на набережной реки Фонтанки, 113 (время отправления в 12:00), №2 на набережной реки Карповки, 13 (время отправления в 13:30), №3 на Петровской косе (время отправления в 15:30), №4 в устье реки Смоленки (время отправления в 17:00), а также №5 — на пляже у Балтийского бульвара (остановка в 18:00).

Для того, чтобы найти катер, нужно спуститься к воде. Прокатиться на речном трамвайчике можно абсолютно бесплатно, однако организаторы перевозок отмечают, что посадочных мест «совсем немного».

На каждой остановке также будут проходить развлекательно-образовательные мероприятия. Так, на остановке №2 активисты сообщества «Друзья Карповки» устроят поп-ап «Байдарка Бар» для всех путешественников на аквабусе и тех, кто придет на своем гребном плавсредстве. На остановке №3 волонтеры капитанских гичек «Проекта «Штандарт» устроят экскурсию по «Центральному яхт-клубу». На остановке №4 активисты «Парка на Смоленке» организуют мастер-классы по изготовлению воздушных змеев, моделей корабликов, чтобы потом запустить и то, и другое. На финишной остановке №5 Waterfront устроят соседский пикник с пирогами и проведут викторину про водный транспорт.