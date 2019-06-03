С 1 июня в петербургской подземке вновь продается месячный билет для проезда в метро — впервые за семь лет. По нему можно совершить до 70 поездок в месяц, а сама его стоимость снижена на 43%.

Стоимость месячного билета для проезда в метро составила 1800 рублей. Он дает право совершить до 70 поездок в указанный период, средняя стоимость которой — 25,71 рублей. Таким образом скидка относительно стоимости проездного по разовому билету составляет 43%. В Смольном отмечают, что такого вида проездного не было с 2012 года.При первичной продаже билета, срок начала его действия может быть отодвинут по запросу пассажира, но не более, чем на 2 месяца. Время запрета повторного действия по такому проездному составит 10 минут.

Также в Петербурге запустили комбинированный проездной с возможностью оплаты в электричках. Его стоимость составила 2480 рублей — билетом можно воспользоваться для проезда на железнодорожном транспорте с 30-километровой зоне от вокзалов на территории города.

Напомним, о том, что в Петербурге появится комбинированный проездной, стало известно в январе этого года — тогда инициатива депутата ЗакСа Бориса Вишневского была одобрена Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга. Ранее также стало известно о том, что ГУП «Пассажиравтотранс» водит новую опцию, благодаря которой зачисление ресурса на «Подорожник» станет возможным и в наземном транспорте города. А в январе появился еще один способ — пополнение проездного через Telegram-бот.