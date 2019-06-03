Режиссер Владимир Бортко выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Петербурга

Режиссер «Собачьего сердца» и «Афганского излома», а также сериалов «Бандитский Петербург», «Идиот», «Мастер и Маргарита» Владимир Бортко выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Петербурга. Он будет участвовать в выборах от фракции КПРФ — соответствующие документы были поданы им вчера, 2 июня.

«Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии по приему и проверке документов, представляемых кандидатами при проведении выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга — губернатора Санкт-Петербурга — приняла документы о выдвижении Бортко Владимира Владимировича. Кандидат выдвинут Санкт-Петербургским городским отделением политической партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации»», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского избиркома.

О том, что Бортко может стать следующим губернатором Петербурга, стало известно 3 марта — тогда пленум комитета и контрольно-ревизионной комиссии городского отделения партии рекомендовал кинорежиссера для выдвижения на пост. «Владимир Владимирович Бортко — опытный человек, который известен не только среди жителей города, но и всей страны, это наш товарищ, член КПРФ... Мы разделяем эту точку зрения, будем максимально поддерживать наших питерских товарищей в ходе избирательной кампании. И, конечно, с удовольствием поддержим предложение о выдвижении Владимира Владимировича Бортко кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга», — рассказал тогда зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.