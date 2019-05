В Петербурге запустился эко-проект «Свалка» — сервис по вывозу ненужных вещей. Как это работает?

Идея «Свалки»

Основная идея проекта заключается в том, чтобы замкнуть круг: тот, кто по-настоящему в чем-то нуждается, нашел искомое, а тот, кто решил освободиться от лишнего, сделал это более экологичным способом. Мусорные полигоны переполнены и негативно влияют на окружающую среду. И теперь у человека появился выбор: безответственно отправить ненужное на помойку или вызвать «Свалку», где профессионалы своего дела позаботятся о дальнейшей судьбе вещей. Всего, что уже произведено в мире, могло бы хватить, чтобы обеспечить 7 миллиардов жителей планеты всем необходимым. Поэтому мы горим идеей реюза и призываем повторно использовать все возможное. Наш основной посыл – показать людям, что быть осознанным не сложно, что своим участием можно помочь не только отдельному человеку, но и планете в целом.

Фраза, которая очень подходит нашему проекту: «All you need is less». Мы не заставляем людей покупать то, что им не нужно, мы даем возможность приобрести то, что хочется, недорого и разумно: ведь приобретая чьи-то вещи, люди дарят им вторую жизнь и не увеличивают спрос на производство чего-то нового. Недавно мы собирали отзывы наших покупателей и наткнулись на историю одной девушки: Анастасия переехала в Москву из маленького города, живет в общежитии и не может брать деньги у родителей, поэтому возможности одеваться в магазинах у нее нет. Ранее она очень переживала, что не может себе что-то купить, кроме того, столица довольно-таки агрессивна, что давило на девушку еще больше. Но потом она узнала о «Свалке»: Настя рассказала, что благодаря проекту сейчас она выглядит именно так, как ей хотелось бы. В такие моменты мы понимаем, что основная цель уже осуществлена – людям становится лучше, они могут позволить себе больше, не нанося при этом вред ни себе, ни планете.

«Свалка» – это не просто секонд-стор, но и место своеобразной тусовки, где можно пообщаться с продавцами и покупателями. Буквально два месяца назад у нас была достаточно маргинальная аудитория, сейчас к нам приходят самые разные люди: пенсионеры, поколение Z и сознательные модные миллениалы.