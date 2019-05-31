В Петербурге запустился эко-проект «Свалка» — сервис по вывозу ненужных вещей. Как это работает?

20 апреля в Петербурге заработал проект «Свалка» – с его помощью можно избавиться от ненужной одежды, мебели, техники, посуды, музыкальных инструментов и книг экологичным способом. Его сотрудники сами вывозят вещи из квартир, а потом продают, отправляют в секонд-хэнды или в переработку. Сейчас к запуску готовится отдельный магазин проекта. «Собака.ru» поговорила с Зоей Андерс, ответственной в «Свалке» за развитие экологического направления и социальной ответственности, о том, как работает сервис, который ежемесячно дает вторую жизнь 40 тоннам хлама.

Зоя Андерс

Запуск проекта Четыре года назад основатели проекта «Свалка» Ирина и Алексей Баринские переезжали из одной съемной московской квартиры в другую. У них обнаружилось много ненужных вещей, предметов быта и других мелочей, которые некуда было пристроить, а выкидывать было жалко. Фотографировать и размещать вещи на «Авито», договариваться и торговаться с покупателями казалось неподъемной задачей. Тогда они придумали сервис, который помогал бы людям избавить дом от всего ненужного, и решили протестировать его. Ребята написали в Facebook пост с вопросом, есть ли у друзей и знакомых вещи, с которыми они были бы рады расстаться. За двое суток запись перепостили более четырех тысяч раз. На прием заявок посадили ассистента, который не мог спокойно отойти на обед – рабочий телефон разрывался, звонки поступали с восьми утра до самого вечера. Леша и Ира арендовали 250-ти метровый склад, который в течение двух недель был заполнен вещами настолько, что среди одежды, мебели и музыкальных инструментов оставались только узкие проходы. Так 23 сентября 2015 года официально запустился проект «Свалка».

Ирина и Алексей Баринские

Идея «Свалки» Основная идея проекта заключается в том, чтобы замкнуть круг: тот, кто по-настоящему в чем-то нуждается, нашел искомое, а тот, кто решил освободиться от лишнего, сделал это более экологичным способом. Мусорные полигоны переполнены и негативно влияют на окружающую среду. И теперь у человека появился выбор: безответственно отправить ненужное на помойку или вызвать «Свалку», где профессионалы своего дела позаботятся о дальнейшей судьбе вещей. Всего, что уже произведено в мире, могло бы хватить, чтобы обеспечить 7 миллиардов жителей планеты всем необходимым. Поэтому мы горим идеей реюза и призываем повторно использовать все возможное. Наш основной посыл – показать людям, что быть осознанным не сложно, что своим участием можно помочь не только отдельному человеку, но и планете в целом. Всего, что уже произведено в мире, могло бы хватить, чтобы обеспечить 7 миллиардов жителей планеты всем необходимым Фраза, которая очень подходит нашему проекту: «All you need is less». Мы не заставляем людей покупать то, что им не нужно, мы даем возможность приобрести то, что хочется, недорого и разумно: ведь приобретая чьи-то вещи, люди дарят им вторую жизнь и не увеличивают спрос на производство чего-то нового. Недавно мы собирали отзывы наших покупателей и наткнулись на историю одной девушки: Анастасия переехала в Москву из маленького города, живет в общежитии и не может брать деньги у родителей, поэтому возможности одеваться в магазинах у нее нет. Ранее она очень переживала, что не может себе что-то купить, кроме того, столица довольно-таки агрессивна, что давило на девушку еще больше. Но потом она узнала о «Свалке»: Настя рассказала, что благодаря проекту сейчас она выглядит именно так, как ей хотелось бы. В такие моменты мы понимаем, что основная цель уже осуществлена – людям становится лучше, они могут позволить себе больше, не нанося при этом вред ни себе, ни планете. «Свалка» – это не просто секонд-стор, но и место своеобразной тусовки, где можно пообщаться с продавцами и покупателями. Буквально два месяца назад у нас была достаточно маргинальная аудитория, сейчас к нам приходят самые разные люди: пенсионеры, поколение Z и сознательные модные миллениалы.

Как работает «Свалка»? Наверняка у каждого дома есть куча лишних вещей: старая мебель, одежда и техника – все это давно хотелось продать или выбросить. Для того, чтобы с этим разобраться, нужно много времени, и наш сервис решает эту проблему. Можно все собрать, позвонить нам, и мы бесплатно вывезем ненужное в течение трех дней, за что в качестве бонуса подарим «свалка-рубли». Если вещей немного, то их можно привезти самому. Мы принимаем книги, одежду, технику, посуду, мебель – соответственно, это и продаем. У нас есть склад, куда свозятся все заказы: там вещи обрабатывают, сортируют и готовят к продаже, после чего их отправляют в розничные магазины или оптовое отделение, где региональные секонд-хенды могут купить у нас одежду. Если же вещи совсем непригодны для последующей носки, мы отправляем их на переработку, где из них делают укрывные материалы или ватин (наполнитель для подушек и матрасов). Нередко мы передаем обрезки тканей и синтетические вещи нашим друзьям-дизайнерам и художникам, чтобы ветошь обрела новую жизнь в инсталляциях, аппликациях или картинках.

Также у нас есть проект «Дебошь», в Петербурге его нет, но, возможно, со временем появится. Это аттракцион разрушения и вседозволенности, отличный способ снять стресс и избавиться от негатива. Специальная комната с интерьером, в которой любой желающий может снять напряжение: сломать диван или шкаф, разбить кувалдой старый телевизор. «Дебошь» пользуется большой популярностью, поэтому нереализованная мебель часто отправляется туда. В марте мы проводили корпоратив на 30 человек: обустраивали десятиметровую площадку, заставленную советской мебелью, запускали туда девчонок в касках и очках безопасности – через 15 минут от галереи остались одни обломки. Франшиза У Леши Баринского, основателя проекта, изначально была идея сделать что-то масштабное: Россия большая, и хлама на ее территории предостаточно. Со времен дефицита люди в нашей стране продолжают приобретать то, что им совершенно не нужно, с мыслью, что это когда-то пригодится.



В 2016 году была запущена первая волна франшизы, открылось 11 представительств проекта в разных городах, сейчас система немного обновилась, и мы называем ее «броншиза» от слова «бро». Это означает, что масштабирование проекта происходит за счет таких же людей, как мы, которые понимают, что такое устойчивое развитие, что нужно делать, чтобы сохранить ресурсы планеты, и как развиваться в сегментах conscious и reuse. Такие люди должны нести идеологию осознанного потребления и приносить пользу социуму и планете. Например, наши «бро» из Красноярска давно практикуют подготовку ветоши к переработке: они срезают пуговицы, молнии с испорченных вещей, а фурнитуру продают отдельно целыми банками. На данный момент «Свалка» есть в Москве, Красноярске, Петербурге, Томске, Хабаровске и совсем скоро появится в Казани. Сейчас мы также ведем переговоры с Нижним Новгородом. Создатели проекта эмигрировали в Тель-Авив, где занимаются открытием «Свалки» в арт-квартале Флорентин. Буквально на прошлой неделе они участвовали в маркете и заработали первые 50 долларов. Проект растет, чем больше появляется наших «бро», тем чище становится вокруг: ежемесячно мы вывозим порядка 40 тонн одежды – за год набирается целый железнодорожный состав из 21 вагона, и мы планируем расхламлять квартиры людей дальше.

Проблема перепотребления Раз в месяц мы проводим день «все по сто», где за 100 рублей можно купить любую вещь. Еще мы устраиваем «дни воровства», когда за 1000 рублей каждый посетитель получает возможность забрать из магазина все, что он сможет унести в руках. Мы смотрим на «Свалку» как на возможность избавиться от ненужного, но все же остаются те, кто продолжает заниматься накопительством и скупает все подряд. Люди радуются, что смогли урвать что-то по низкой цене. Но иногда нужно обладать характером, который не позволит пойти на поводу у своего желания скупить за тысячу рублей полмагазина. Сейчас покупки, даже недорогие, – это подтверждение для себя или своей социальной группы, что ты можешь себе что-то позволить. Когда человек чувствует себя несчастным или грустным, он часто думает, что тратой денег может эту проблему решить, но это обманчиво. По статистике нашего склада могу сказать, что женщины больше подвержены импульсивным покупкам. Нам часто жалуются на малое количество мужской одежды, потому что их всего два рейла, а женской – двадцать. Конечно, мы существа социальные, нам нравится себя показывать, да и встречают все-таки по одежке. Поэтому вдвойне круче одеваться в секондах: это уникально, ни у кого точно не будет такой куртки или платья. Кроме того, можно что-то поносить и вернуть обратно, чтобы вещь могла найти нового хозяина – при этом ты не ограничиваешь себя в покупках и позволяешь себе «разумный шопоголизм». У меня много вещей, но они на 98% из second use, в том числе со «Свалки».