Госдума ужесточила штраф за неуплату экологического сбора

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который ужесточает штраф за неуплату экологического сбора — им облагаются компании за невыполнение норм утилизации отходов, которые образуются после использования товаров и упаковки. Теперь минимальный размер финансового наказания для юридических лиц составит 500 тысяч рублей.

До этого дня норм, предусматривающих ответственность за неуплату сбора и непредставление отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов — однако Росприроднадзор в судебном порядке мог привлечь бизнес по другим статьям, в частности сокрытие или искажение экологической информации (ст. 8.5 КоАП) или непредставление сведений (ст. 19.7 КоАП). Максимальный размер штрафа по ним составлял 80 тысяч рублей. Теперь, согласно поправкам, для должностных лиц размер наказания составит не менее 250 тысяч рублей, для юридических — минимум 500 тысяч.

За несвоевременное предоставление отчетности об утилизации отходов компания также ввели денежное наказание — штраф составит от 70 до 150 тысяч рублей. За передачу некорректных сведений или информации не в полном объеме — не менее 250 тысяч рублей.

За несоблюдение экологических норм при сборе и размещении отходов на полигоне, а также нарушение санитарно-эпидемиологических требований также установлены санкции — так, при неправильной транспортировке мусора максимальный штраф составит 500 тысяч рублей. За несоблюдение норм при захоронении — 700 тысяч рублей. Наказывать будут также за превышение лимита времени на размещение мусора и отсутствие мониторинга состояния окружающей среды.

Напомним, 8 апреля на Невском проспекте прошел эко-протест. Не смотря на то, что, по словам активистов, городской парламент митинг не согласовал, они вышли на улицу с плакатами против свалок и за раздельный сбор мусора. Летом в «Мега Парнас» открывается единый пункт для раздельного сбора мусора. Супермаркеты обяжут принимать бутылки и пластиковую посуду. Россия готовит проект закона, запрещающего использование одноразовой пластиковой посуды на территории страны. Ранее соответствующие санкции на неэкологичную тару уже ввел Евросоюз — они вступят в силу в 2021 году. А еще посмотрите на то, как петербургские рабочие спрятали мусор в блокадном памятнике оборонительного рубежа «Ижора» (и никогда за ними не повторяйте).