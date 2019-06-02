Студент центра «Антон тут рядом» объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Урбанистика»

«Собака.ru» записала видеообращение: студент центра «Антон тут рядом» объявляет лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Урбанистика». Торжественная «НЕЦЕРЕМОНИЯ» награждения лауреатов состоится 5 июня в «Севкабель Порту».

Команда проекта «Севкабель Порт» Артем Кардаш, Мария Тарнавская, Алексей Онацко, Екатерина Зубкова, Евдокия Горбовская, Денис Соколов Территорию исторического кабельного завода Siemens & Halske в Гавани Васильевского острова они превратили в современное и любимое всеми городское пространство с нескончаемым потоком событий и проектов — от фестиваля Present Perfect до фуд-маркета у моря и лекций ИТМО.

Команда краеведов ГЭНГЪ Максим Косьмин, Ксения Сидорина, Алексей Шишкин, Мария Тычинина Instagram-блогеры, рассказывающие о красотах Петербурга, перешли от слов к делу и вместе с волонтерами и реставраторами начали отмывать исторические парадные. В апреле они провели первый в городе масштабный фестиваль краеведения — sold-out случился за неделю до него.

Дмитрий Иоффе Создатель экопроекта «Чистые игры» Пять лет назад провел первое командное соревнование по сбору и сортировке мусора на Вуоксе. В 2018 году его «Чистые игры» проводились в 207 городах России и мира и были признаны лучшим природоохранным проектом страны, а сам Дмитрий получил премию «Доброволец России».

Мария Элькина Архитектурный критик Инициировала урбанистический проект о настоящем, прошлом и будущем города «Петербург 2103» в ЦВЗ «Манеж» и выпустила в издательстве «Арка» книгу «Архитектура. Как ее понимать» с рисунками архитектора Сергея Чобана, которая учит понимать не только здания, но и целые города.