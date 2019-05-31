Варламов показал «обратный Петергоф» — ветхие дворцы и заброшенные постройки 19 века

Задачей Варламова стало показать «непарадный» Петергоф и обратить внимание на проблемы разрушения исторических зданий. Фотографиями разрушений с блогером поделился один из кандидатов в муниципальные депутаты, который выдвигается на пост в рамках онлайн-штаба по преображению Петербурга — его Варламов и Кац запустили в начале года. «Захотелось убедиться своими глазами, и увиденное превзошло все ожидания: это не одно и не два здания, а целые дворцовые ансамбли, которые выглядят так, будто война здесь закончилась только вчера. От некоторых зданий остались только руины, что-то законсервировано, что-то растаскивается», — пишет Варламов.

Блогер отмечает — усадьбы и дворцы, признанные памятниками архитектуры, «разрушаются, разграбляются, и никому нет до этого дела». Среди них дворцово-парковый ансамбль Сергиевка — с фасадной стороны он выглядит удовлетворительно, однако при обходе здания видны обрушения, которые лишь огородили лентой. «Все обвешано ленточками. Подходить к зданию близко с этой стороны опасно — в любой момент может обвалиться очередной кусок фасада», — отмечает он. Гофмейстерский корпус, входящий в ансамбль, Варламов назвал «руинами» — последние реставрационные работы были выполнены в 1965 году, после этого зданием никто не занимался. Сейчас в здании распологается НИИ биологии. «Никто не ездит сюда, чтобы полюбоваться дворцом, разве что местные жители гуляют по местному парку, ведь парадный Петергоф находится в 4 километрах отсюда. Внутри засохшие цветы», — рассказывает блогер.