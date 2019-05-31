Варламов показал «обратный Петергоф» — ветхие дворцы и заброшенные постройки 19 века
Блогер и общественный деятель Илья Варламов показал «обратную сторону» Петергофа — он выпустил материал, в котором рассказал о разрушающихся или уже заброшенных зданиях. «Жуткий Петергоф, который не покажут туристам», — отметил он.
Задачей Варламова стало показать «непарадный» Петергоф и обратить внимание на проблемы разрушения исторических зданий. Фотографиями разрушений с блогером поделился один из кандидатов в муниципальные депутаты, который выдвигается на пост в рамках онлайн-штаба по преображению Петербурга — его Варламов и Кац запустили в начале года. «Захотелось убедиться своими глазами, и увиденное превзошло все ожидания: это не одно и не два здания, а целые дворцовые ансамбли, которые выглядят так, будто война здесь закончилась только вчера. От некоторых зданий остались только руины, что-то законсервировано, что-то растаскивается», — пишет Варламов.
Блогер отмечает — усадьбы и дворцы, признанные памятниками архитектуры, «разрушаются, разграбляются, и никому нет до этого дела». Среди них дворцово-парковый ансамбль Сергиевка — с фасадной стороны он выглядит удовлетворительно, однако при обходе здания видны обрушения, которые лишь огородили лентой. «Все обвешано ленточками. Подходить к зданию близко с этой стороны опасно — в любой момент может обвалиться очередной кусок фасада», — отмечает он. Гофмейстерский корпус, входящий в ансамбль, Варламов назвал «руинами» — последние реставрационные работы были выполнены в 1965 году, после этого зданием никто не занимался. Сейчас в здании распологается НИИ биологии. «Никто не ездит сюда, чтобы полюбоваться дворцом, разве что местные жители гуляют по местному парку, ведь парадный Петергоф находится в 4 километрах отсюда. Внутри засохшие цветы», — рассказывает блогер.
Варламов отдельно отмечает здание конюшенного корпуса при усадьбе Знаменка 1860 года постройки — «эффектное здание с двухэтажными башенками по углам» является полностью заброшенным. В конюшне содержались лошади наиболее известных в мире пород, а ансамбль построек включал в себя манеж, кузницы, лазарет и жилые помещения для слуг в угловых башнях. Попасть внутрь невозможно, но снаружи виден урон, нанесенный зданию — все поросло кустарниками и деревьями, фасадная кладка обваливается, крыши и перекрытия местами отсутствуют. Варламов советует быть осторожными рядом с постройкой и отмечает, что со времен войны там остались «разрушения от разрыва снаряда». «Во время Великой Отечественной войны комплекс уже был разрушен. Так что надпись «Спасибо деду за Победу» здесь символичнее некуда: деды воевали, побеждали, а здание за 74 года так и не смогли восстановить. О былом убранстве можно судить только по оставшимся ещё кое-где интересным деталям», — рассказывает Варламов.
Помимо прочего, Варламов отмечает обветшалое состояние трехэтажного дворца князя Николая Николаевича у Большого пруда. «За годы войны усадьба сильно пострадала, немцы заняли ее 22 сентября 1941 года. Больше двух лет грабили и разрушали. Советские войска освободили Знаменку только 15 января 1944 года. Долгое время руинами дворца никто не занимался, и только через пятнадцать лет после войны в Знаменском дворце был обнаружен замаскированный фашистами склад боеприпасов. В 1960–х ансамбль восстановили и сделали из него пансионат, но к 2000–м дворец снова пришел в негодность», — рассказывает он. Сейчас дворец пустует, работы по реставрации в нем также не проводят.
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