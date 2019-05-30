«Я сожалею, что мои действия нанесли ущерб»: Александр Друзь извинился за скандал на «Что? Где? Когда?»

«Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе «Кто хочет стать миллионером?» нанесли ущерб репутации МАК «Что? Где? Когда?». Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред», — приводит МАК слова Друзя. В ассоциации также пришли к выводу, что конфликт между Ильей Бером и Александром Друзем «не имеет отношения к деятельности МАК».

Напомним, 12 февраля Илья Бер, главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?», обвинил знатока «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в попытке подкупа и мошенничестве. «Я обвиняю Александра Друзя в аморальном для игрока в интеллектуальные игры, неэтичном поведении и предлагаю правлению МАК принять решение о его дисквалификации в качестве игрока в спортивное "Что? Где? Когда?", а также организатора турниров и функционера МАК», — заявил тогда Бер.

Александр Друзь прокомментировал обвинения — знаток утверждал, что все было наоборот и это его хотели подкупить. «Голос на записях Бера действительно мой, и скрывать этого я не собираюсь, а вот историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша», — сказал тогда Друзь. Спустя три дня Первый канал отстранил Александра Друзя и Илью Бера от участия в программах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?». Конфликт главного редактора и знатока считают неэтичным и недопустимым. Руководство канала уверено, что обеим программам нанесен репутационный вред.

Позже магистр интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?» Александр Друзь отказался давать комментарии по поводу недавнего скандала между ним и Ильей Бером. Друзь рассказал о своей жизни после отстранения от участия в шоу — он вышел на пенсию и начал писательскую деятельность. На просьбы журналистов рассказать о случившимся он отшутился анекдотом.