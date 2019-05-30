В «Севкабель Порту» появится общественно-деловой кампус на крыше

Открытый конкурс на создание общественно-делового кампуса на кровле корпуса Б в «Севкабель Порту» был проведен с целью найти наиболее удачное архитектурное решение для офисного пространства с наилучшими видовыми характеристиками. Новое пространство станет открытым для всех петербуржцев.

Проект-победитель, представленный московской Архитектурной группой ДНК был представлен под лозунгом «Порт, море, бесконечность» и представляет собой «парящую» над крышей конструкцию. Офисные помещения расположатся в арт-объекте в виде знака бесконечности — двух парящих над крышей дисках. Крыша станет свободным пространством с открытыми террасами, баром, амфитеатром и сценой. В пространстве под офисами-дисками будут проходить выставки, вечеринки, а также расположится фудкорт. К тому же это отличное укрытие от непогоды!

Сейчас все проекты, вошедшие в шорт-лист второго этапа конкурса «Горизонт», можно посмотреть на выставке, которая открылась на третьем этаже корпуса Д «Севкабель Порта» — в пространстве арх-клуба MATERIA.

Напомним, на территории первой кабельной мануфактуры «Севкабель Порт» открылась архитектурная галерея — арх-клуб MATERIA. Новое пространство ориентировано на проектировщиков, дизайнеров, урбанистов и всех, кто интересуется развитием города — основной деятельностью галереи станет экспозиционно-лекционная работа, а также разнообразные мероприятия дискуссионного формата, посвященные обсуждению важных аспектов развития города.