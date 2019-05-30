В «МЕГА Парнас» открывается единый пункт для раздельного сбора мусора

8 июня в «МЕГА Парнас» откроется единый пункт для раздельного сбора отходов. Помимо приобщения к экологическому (и разумному!) образу жизни, петербуржцы смогут посетить лекторий «Правила деления», а также создать репродукцию знаменитой картины Анри Матисса «Танец» в эко-формате.

Единый пункт раздельного сбора мусора открывается на постоянной основе — туда можно сдать бумагу, картон, упаковку Tetra Pak, стекло и несколько типов пластика. На открытии 8 июня все желающие также смогут посетить открытый лекторий «Правила деления», где эксперты-экологи расскажут об особенностях экологического образа жизни. Спикерами станут молодые ученые, экоблогеры, представители экодвижений «No Plastic It’s Fantastic», «Pokolenie Zero» и «РазДельный сбор».

В 13:00 организатор движения «Зеленый драйвер» Роман Саблин расскажет о самых выгодных эко-привычках. В 14:30 состоится лекция от IKEA Росы Мба и Натальи Бенеславской «Открытие пункта сбора и подход IKEA к устойчивому развитию». В 15:30 Ася Мицкевич расскажет об экологичной жизни как будущем, которое мы создаем сами. В 16:30 состоится лекция Олеси Бесперстовой на тему «ZeroWaste lifestyle без экологического фанатизма».

Также эко-френдли петербуржцы смогут поучаствовать в создании необычного изобразительного шедевра — репродукции картины Анри Матисса из цветных пластиковых крышек в мозаичном стиле. В этом деле горожанам поможет художник Стас Багс.

Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге запретили запускать воздушные шары на выпускных. А еще на акциях петербургского экологического движения «РазДельный Сбор» перестанут принимать стекло, макулатуру и пластик с маркировкой PET/1. При этом в организации уверены: город готов справиться с раздельной сортировкой вторсырья самостоятельно.