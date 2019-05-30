В Петербурге начнет курсировать раритетный ленинградский трамвай 1920-х годов

1 июня в Петербурге появится новый трамвайный маршрут — по нему отправится раритетный ленинградский вагон 1920-х годов. Поездки будут проводиться по выходным от Музея городского электрического транспорта на Васильевском острове и охватят главные достопримечательности города — крейсер «Аврора», Михайловский замок и даже Ленинградский зоопарк.

Ретро-маршрут начнет свою работу в восьмой раз. В этом году музейный маршрут делает большой круг, захватывая основные достопримечательности — Ленинградский зоопарк, Петропавловскую крепость, крейсер «Аврора», Цирк на Фонтанке, Михайловский замок, Марсово поле. Маршрут также затрагивает шесть городских мостов — Тучков, Сампсониевский, Литейный, Белинского, 1-й Садовый и Троицкий.

Раритетный ленинградский трамвай будет курсировать в субботу и воскресенье двумя рейсами — 11:30 и 14:00. Перевозкой петербуржец займется трамвай серии «Моторный стальной» — первый вагон со стальным каркасом, выпускающийся на заводе «Красный путиловец», ныне Кировский завод, в период с 1927 по 1933 годы. Он добросовестно выполнял свои обязанности четыре десятилетия, вплоть до 1968 года. Всего в мире сохранилось 27 таких трамваев, из них 10 — на ходу.

Старт сезона запланирован на 1 июня, перевозки будут осуществляться до 27 октября. Пассажиры смогут сесть в трамвай на первой остановке у Музея городского электрического транспорта, а также по ходу движения на обязательных остановках общественного транспорта. Стоимость проезда составит 200 рублей, дети до 7 лет смогут проехаться бесплатно. Полный маршрут можно посмотреть здесь.

Напомним, ранее в Петербурге запустили новый экскурсионный маршрут — в стиле ретро! Теперь прокатиться по городу и увидеть главные достопримечательности можно будет в легендарном «Ленинградском автобусе» ЛАЗ-699Р 1983 года.