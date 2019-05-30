Благотворительное кафе «Добродомик» возобновляет свою работу

Сегодня соосновательница «Добродомика» Александра Синяк заявила, что кафе готовится вновь открыть свои двери для пенсионеров. «В администрации сказали, что все вопросы решены, никаких глобальных нарушений не было, только гирлянда и пакет мусора. Звонили главы Роспотребнадзоров, консультировали нас, в итоге мы открываемся без нарушений», — сообщила «Бумаге» она. По словам Синяк, в день открытия, 3 июня, она также встретится с администрацией Василеостровского района — тогда станет известно, какое наказание ждет соосновательницу из-за нарушений, предупреждение или штраф.

Синяк также рассказала, что в повторном открытии «Добродомика» во многом помогли петербуржцы — они вступились за кафе, создавали петиции и обращались к врио губернатора Петербурга Александру Беглову с просьбой разрешить ситуацию. Также Александра планирует найти для «Добродомика» на Детской улице, 17 второе помещение — по ее словам, в администрации готовы по льготной арендной ставке предоставить место для его расположения при условии, что в кафе будут кормить только пенсионеров.

Напомним, 23 мая совладелица благотворительного кафе «Добродомик» Александра Синяк сообщила о том, что администрация Василеостровского района временно закрыла кафе — в помещение, где оно располагается, пришли с проверкой, инициированной жалобой некой местной жительницы, а причиной закрытия назвали граффити на стенах, несоответствие вывески цвету фасада, а также пакеты с вещами для нуждающихся у входа. На следующий день, 24 мая, в администрации опровергли информацию о закрытии. Как пояснили чиновники, от их имени не поступал указ о прекращении работы благотворительного кафе, а также не собирались штрафовать.