В 2021 году в Петербурге появится третий шоппинг-молл «Мега». Он расположится неподалеку от Петергофа, между Красносельским шоссе и КАД, и получит название «Мега Новоселье».

Подрядчиком выступит компания Ingka Centres Russia, управляющая сетью из 14 торгово-развлекательных центров «Мега» в 11 городах России. Общая площадь «Меги Новоселье» составит около 140 тысяч квадратных метров на участке в 40 гектаров — в получасе езды от Петербурга и 20 минутах от аэропорта «Пулково». Инвестиции в проект оцениваются в 23 миллиарда рублей.

Магазин шведской производственно-торговой группы компаний IKEA будет максимально интегрирован в «Мегу Новоселье» и откроется уже в 2020 году. Сам шоппинг-молл представит собой двухуровневый комплекс площадью 48 тысяч квадратных метров и объединит корнеры международных брендов, российские федеральные сети, стартапы молодых дизайнеров и многозальный кинотеатр.

Ожидается, что благодаря появлению третьего шоппинг-молла «Мега» Петербург получит около 3 тысяч новых рабочих мест. Помимо прочего, в «Меге Новоселье» появится фудкорт с десятками ресторанов и предприятий фастфуда. Многоуровневый паркинг будет рассчитан на 5000 автомобилей.

Напомним, 12 февраля в Петербург из Москвы приехал поезд, в составе которого был вагон, полностью оформленный в стиле IKEA. В каждом купе было по два спальных места, шкаф, телевизор и фирменные закуски. В марте IKEA разработала аксессуары к своей мебели для людей с инвалидностью и выпустила видеоинструкции по использованию этих устройств. А еще Вирджил Абло, Крейг Грин и другие мировые дизайнеры создали ковры (да-да!) для IKEA.