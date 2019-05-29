Происшествие дня: пчелы помешали пересечению эстонско-российской границы

Пчелы помешали пересечению эстонско-российской границы. Эстонские пограничники перенаправили поток пешеходов, идущих от Нарвы в российский Ивангород по мосту «Дружба» — на одном из опорных столбов обнаружили огромный рой ос. В департаменте полиции подтвердили проблему, однако отметили — дело не в осах, а в пчелах.

«На границе, где ходят пешеходы, на одном из столбов, весит огромный рой ос. Будте осторожны при переходе границы. Осы в дождь особенно агрессивны. На данный момент власти ищут пасечника для устранения угрозы. Возможно, даже временного закрытия перехода», — сообщил в Facebook один из очевидцев.

В департаменте полиции и пограничной охраны опасность подтвердили. По данным пограничников, пчелы появились на пешеходном переходе через мост «Дружба» накануне. Вероятнее всего, гнездо строилось дольше, но проблемой для людей его обитатели стали именно в эти дни. «Теперь «Riigi Kinnisvara» (предприятие по управлению госнедвижимостью, — прим. ред) через Департамент окружающей среды ищет пчеловода, чтобы он пришел и пчел оттуда увез», — отметила пресс-секретарь ведомства Леана Лойде.

Сейчас пешеходов перенаправляют в обход моста, который «облюбовали» пчелы — им приходится проходить через границу по другому маршруту.