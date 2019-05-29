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Уикенд в Петербурге с 30 мая по 2 июня

Выставка Марио Тестино, два фильма о маньяках (и один о Годзилле) в прокате, а также пре-пати фестиваля Gamma – как провести эти выходные в городе.  

Пт 31 мая Сб 1 июня Вс 2 июня

 

28-20 мая-июня

Marina Gisich Gallery

Выставка Петра Швецова «Не то, чем кажется»

В галерее Marina Gisich Gallery с 28 мая проходит выставка Петра Шевцова. Она объединяет его живопись и графику за разные годы, которые выходили в единой серии «Белье». Куратор выставки – Лизавета Матвеева.

-29-31 мая-августа

MYTH Gallery

Выставка «Look above, the sky is falling»

За искусством молодых с этого лета ходим в новую MYTH Gallery (улица Чайковского, 61) в двух шагах от Таврического сада. В лайн-апе первой выставки 8 художников, например, железная леди петербургского искусства Лизы Бобковой с «сияющей золотой клеткой», китчевые меховые тарелки Алины Глазун, неоновое «Накрывает» Антонины Баевер и графика Анны Афониной. За проект отвечает куратор Анна Заведий, сотрудница Северо-западного филиала ГЦСИ. Светлую галерею с лепниной и старинной печью открыла бывшая сотрудница Marina Gisich Gallery Ольга Профатило и искусствовед Юлия Вяткина.

30-26 мая-августа

Строгановский дворец

Выставка «Санкт-Петербургская губерния в фотографиях 1860‒1910-х»

В Русском музее покажут 200 фотографий окрестностей Петербурга 19-начала 20 веков. Зрители увидят, как тогда выглядели не сохранившееся до сегодняшнего дня «Собственная дача» и «Львиный каскад» в Петергофе, «Церковь Спаса Преображения в память 300-летия Дома Романовых» в Тярлево и «Янтарная комната» в Царском Селе. Среди фотографов — знаменитый Карл Булла, которого называют «отцом русской репортажной фотографии».

с 30 мая

Фильм «Годзилла 2: Король монстров» / Godzilla: King of the Monsters

Сиквел 3D-истории о противостоянии Годзилле. На этот раз с ним сразятся Мотра, Родан и ультимативный кайдзю — трехголовый монстр Кинг Гидора.

с 30 мая

Фильм «Тайная жизнь домашних животных 2» / The Secret Life of Pets 2

Сиквел анимационной франшизы о том, чем занимаются котики и песики, когда их не видят хозяева – конечно, приглядывают за их детьми!

с 30 мая

Фильм «Золотая перчатка» / Der goldene Handschuh

Одновременно смешной и отвратительный хоррор немецкого классика Фатиха Акина про серийного убийцу. Фриц Хонка — типичный неудачник средних лет в свое холостяцкой квартире превращается в монстра.

с 30 мая

Фильм «Так сказал Чарли» / Charlie Says

Режиссер «Американского психопата» Мэри Хэррон сняла фильм не про желаемые убийства, а вполне реальные – про секту Чарльза Мэнсона и девушках, попавших под его влияние.

с 30 мая

Фильм«Куриоса»

Дебютантка Лу Жене сняла чувственный фильм, основанный на реальной биографии жившей на рубеже 19 и 20 века писательницы Мари де Ренье. Выйдя замуж за нелюбимого, она познавала границы своей свободы и себя через адюльтер.

30 мая

30:00

«Лендок»

Лекция Дмитрия Быкова «Зачем читать классику?»

В четверг на «Лендоке» писатель и публицист Дмитрий Быков расскажет, зачем читать классику. По его словам, в Петербурге как одном из «самых литературоцентричных городов мира» и стоит поговорить о том, пора ли десакрализировать русскую литературу. Подробности и билеты здесь.

31-29 мая-сентября

Эрарта

Выставка фотографий Марио Тестино

В Эрарте в пятницу стартует выставка работ фэшн-фотографа Марио Тестино — автора календаря Pirelli-2001, портретиста принцессы Дианы, Мадонны, Леди Гаги, Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, участника культовых съемок для Dolce & Gabbana, Burberry, Michael Kors, Gucci и Givenchy.

31-2 мая-июня

«Севкабель Порт»

Фестиваль Red Bull BC One Camp

Мы – в танцах! По крайней мере, на три дня, пока в «Севкабель Порт» будет идти урбан-лагерь с баттлом масштаба «Мстители» против Таноса: иностранные би-бои Menno, Wing, Victor, Hong10 и другие сразятся с профессионалами восточно-европейского блока – Alkolil, Cheerito, Beetle, Kinder, Robin, Jamal, Bumblebee и Slav.

31 мая

20:00

ДК им. Газа

Лекция Людмилы Петрановской «Как стать опорой в жизни ребенка»

В пятницу в ДК им. Газа (на проспекте Стачек, 72) пройдет лекция одного из главных специалистов по детской психологии Людмилы Петрановской. Основываясь на своей научной теории привязанности, она расскажет о том, как помогать своему ребенку. Подробности и билеты здесь.

31 мая

21:00

«Планетарий №1»

Фестиваль «Эпизод»

31 мая в «Планетарии №1» (наб. Обводного канала, 74) пройдет «Странный эпизод» — третье событие проекта «Эпизод», посвященного медиа-искусству. Главное его событие — аудио-визуальный перформанс «Antarktik Takt» Даши Раш и Стаса Глазова, вдохновленный загадочными и неизведанными ледниками Антарктиды. 

1-16 июня

Сад Фонтанного дома

Кинофестиваль «А-кино»

В саду Фонтанного дома в субботу стартует VI кинофестиваль «А-кино», посвященный живописи в кинематографе. На открытии покажут картины Сергея Параджанов. Вход свободный. Подробнее о программе здесь.

1-15 июня

22 линии В.О., 7 (Актовый зал)

Лекции ведущих нейробиологов мира в СПбГУ

С СПбГУ 1, 3 и 5 июня профессора из Гарвардского, Оклендского и Университета Феррары расскажут, в каких аспектах птицы умнее обезьян, как человек перешел с жестов на речь и причем тут язык. Вход на все встречи свободный, но по регистрации.

1 июня

14:00

Фестиваль ЗСД

В субботу в Петербурге пройдет второй массовый забег и вечерний велопробег по скоростной трассе Петербурга. Уже сейчас к фестивалю присоединились более 6 тысяч участников, дополнительные места, по словам организаторов, будут появляться по мере необходимости. Подробнее здесь.

1-5 июня-июля

Фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга»

В Петербурге и пригородах с 1 июня стартует летний фестиваль классической музыки, концерты которого проходят во дворцах. Например, в Эрмитаже 1 июня выступят американский тенор Брайан Химель и сопрано Мария Баянкина. Но и дальше программа не менее насыщенная. Так, 5 июня в Михайловском замке виртуоз Кевин Жу на скрипке Страдивари сыграет концерт Паганини.

1-2 июня

Гатчина

Открытие сезона в Гатчине

В Гатчинском парке 1 и 2 июня празднуют открытие сезона – с концертами, танцами, фейерверками и представлениями. Например, там сыграют фрагменты оперы Бортнянского «Сокол», уличный театр «Беспредел» покажет спектакль «Белые сны», а оркестр Olympic Brass сыграет на терменвоксе. Вся программа на сайте.

1-2 июня

Форт «Константин»

Фестиваль воздушных змеев «Фортолнт»

На Кронштадтский форте «Константин» в выходные пройдет фестиваль воздушных змеев «Фортолет». Среди кайтов можно будет увидеть 22-метровую «Русалку», 16-метровых «Ската» и «Осьминога», а также 10-метровых «Призрака», «Дракона», «Рыбу-клоуна» и «Пиранью».

1-30 июня-сентября

Новая Голландия 

Кувшинки в Новой Голландии

В первый день лета во внутренней акватории Новой Голландии «вырастут» 130 гигантских кувшинок: инсталляция площадью 320 квадратных метров воссоздаст на поверхности воды группу листьев одного из самых уникальных растений мира родом из Южной Америки — Виктории амазонской (лат. Victoria amazonica), самой большой в мире кувшинки. Это первый паблик-арт, которые появится на острове в этом сезоне

1 июня

18:00

Крыша Hi-Hat

Вечеринка открытия сезона на крыше Hi-Hat

В субботу, 1 июня, крыша Hi-Hat (Аптекарский пр., 4) откроет юбилейный сезон вечеринкой. В его программе – 8-часовой сет от диджеев Arram Mantana и ZokZok.

1 июня

20:30

Библиотека «Ржевская»

«Вечеринка популярных технологий»

В библиотеке «Ржевская» (Индустриальный проспект 35/1) в субботу пройдет вечеринка с лекциями о новых технологиях, показами короткометражек про роботов, иммерсивными настольными играмии диджей-сетами. Вход свободный. Подробности здесь.

1 июня

23:00

Blank

Вечеринка Beta

1 июня, за полтора месяца до фестиваля Gamma, пройдет его «бета-версия» – своеобразное пре-пати. В этом году устроители ивента, формация m_division Ивана Логоса, объединятся с московским комьюнити Monasterio. В лайн-апе – основатель лейбла «MORD» и один из отцов голландской техно-сцены Bas Mooy, резидент «Tresor» Alexander Kowalski, шведский экспериментатор Evigt Mörker, испанская дива Reka, а также одна из лучших диджеев в мире Даша Раш. Подробнее здесь.

2 июня

20:00

«Космонавт»

Концерт Ladytron

Ливерпульская четверка Хелен Марни, Даниэль Хант, Мира Аройо и Рубен Ву – авторы хита Destroy everything you touch – после длительного перерыва записали новую пластинку (и назвали ее просто Ladytron), которую и сыграют на концерте в Петербурге.

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