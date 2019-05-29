Уикенд в Петербурге с 30 мая по 2 июня

1-15 июня 22 линии В.О., 7 (Актовый зал)

Лекции ведущих нейробиологов мира в СПбГУ



С СПбГУ 1, 3 и 5 июня профессора из Гарвардского, Оклендского и Университета Феррары расскажут, в каких аспектах птицы умнее обезьян, как человек перешел с жестов на речь и причем тут язык. Вход на все встречи свободный, но по регистрации.