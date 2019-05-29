Лахта Центр продолжает радовать петербуржцев видеозаписями, однако в этот раз они показали ролик не для слабонервных. Посмотрите, как монтажники-альпинисты меняют лампочки на шпиле самого высоко здания Европы (на высоте 462 метров!)

Для того, чтобы заменить перегоревшую лампочку на шпиле самого высокого здания Европы, рабочие преодолевают расстояние до него по пожарной лестнице. «А ты не говорил, как здесь красиво! Да, лучше гор может быть только башня», — слышатся переговоры альпинистов на самой верхушке Лахта Центра.

«Заменить лампочку? Проще простого! Конечно, только если это происходит не на высоте 462 метра, на шпиле самого высокого небоскреба Европы. Альпинисты-монтажники завершают работы по пуско-наладке системы сигнальных огней. Мы сняли небольшое видео об этих «Людях высоты»», — подписали ролик в Лахта Центре.

Напомним, к 316-летию со дня основания Санкт-Петербурга Лахта Центр подготовил необычный подарок — 60 таймлапсов, собранных в единую масштабную видеопанораму города (с лучшими видами!). Посмотрите новогоднее видео, в котором Лахта Центр превратился в самую высокую елку 2019 года. Пока обзорная площадка не работает, но онлайн-трансляции из нее уже ведутся — камера установлена на месте будущей обзорной площадки на 87 этаже, на которую смогут подняться посетители высотного здания. С помощью таймлапса также показали три года строительства Лахта Центра. А еще в стройгородке комплекса живет кот Фокс, который присматривает за стройкой, работает наравне со всеми в офисе инженеров и даже ведет свой Instagram.