Петербургские активисты начнут следить за ходом выполнения реставрационных работ в исторических зданиях
Петербургские активисты начнут следить за ходом выполнения реставрационных работ на фасадах исторических зданий города. Градозащитники запускают информационный проект, главная цель которого — инспектировать дома, подвергающиеся ремонту. В случае обнаружения несоответствия с планами работ, активисты проинформируют не только горожан, которых заботит внешний облик Петербурга, но и обратятся за помощью в КГИОП.
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@ponarinstudio
О старте информационного проекта-движения рассказала Анна Капитонова — петербургский активист и член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. На своей странице она поделилась неутешительными итогами — несмотря на активную реставрацию зданий города, многие архитектурные элементы оказываются утраченными.
«В минувшем году стало очевидно, что капремонт, который делает Фонд капитального ремонта, уничтожает в исторических домах самое ценное: в Доме Бака срезали кованые козырьки, на улице Профессора Попова, 2 сбили лепнину, на Пионерской улице, 22 разбили витражи. И это только дома, где жители наблюдали за тем, как ведутся работы, а сколько «ремонтов» было сделано без всякого коне не отследить, а так хочется не дать срезать козырьки и сохранить деревянные окна от замены на стеклопакеты», — поделилась Анна с горожанами.
Градозащитник призывает петербуржцев следить за ходом работ по восстановлению фасадов в исторических зданиях — на сайте КГИОП можно найти полный перечень готовящихся к ремонту домов. Также можно проводить «обход» и подмечать, на месте ли архитектурные детали — например, козырьки или деревянные оконные рамы с витражами. Информацией о состоянии восстанавливаемых домов можно поделиться через сообщество Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИиК.
Анна Капитонова
Специально для «Собака.ru»:
Как активист ВООПИиК, я длительное время занимаюсь проблемой утраты исторических деталей и сносом домов. Наша инициатива связана с тем, что мы наблюдаем последний год. Ситуация вокруг капитального ремонта фасадов в большинстве случаев воспринимается очень радостно, и, действительно, многие из них принимают прежний облик, однако мы видим, что некоторые исторические элементы оказываются утраченными. Мне кажется важным организовать общественное наблюдение за реставрационными работами, главное, что мы можем это сделать — список зданий, где планируется проведение ремонта, можно найти на сайте КГИОП.
Благодаря прозрачности информации мы можем составить перечень зданий, в которых планируется ремонт, а также знать, какие именно виды работ будут проходить — памятники подвергаются государственной историко-культурной экспертизе, значит, работы согласовываются. КГИОП также выдает заключение о соответствии проектной документации. Мы и сами можем выходить на объект и отсматривать его, а также следить за тем, чтобы все козырьки, окна и двери были на месте. Если мы будем замечать, что какая-то деталь утрачена, мы завизируем это и обратимся в Комитет по охране. Наша главная цель — следит за ходом проведения работ по реставрации фасадов. В том случае, если что-то пошло не так, уже следующая наша цель придать происходящее огласке через СМИ, блогеров и градозащитников.
Напомним, ранее с фасада дома Бака на Кирочной улице, 24 демонтировали малые металлические козырьки — согласованный проект реставрации данного вида работ не предусматривал. Местные жители уверены, что работы выполнялись без необходимой проектно-сметной документации «специалистами сомнительной квалификации» с согласия КГИОП.
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