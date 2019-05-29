Петербургские активисты начнут следить за ходом выполнения реставрационных работ на фасадах исторических зданий города. Градозащитники запускают информационный проект, главная цель которого — инспектировать дома, подвергающиеся ремонту. В случае обнаружения несоответствия с планами работ, активисты проинформируют не только горожан, которых заботит внешний облик Петербурга, но и обратятся за помощью в КГИОП.

О старте информационного проекта-движения рассказала Анна Капитонова — петербургский активист и член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. На своей странице она поделилась неутешительными итогами — несмотря на активную реставрацию зданий города, многие архитектурные элементы оказываются утраченными.

«В минувшем году стало очевидно, что капремонт, который делает Фонд капитального ремонта, уничтожает в исторических домах самое ценное: в Доме Бака срезали кованые козырьки, на улице Профессора Попова, 2 сбили лепнину, на Пионерской улице, 22 разбили витражи. И это только дома, где жители наблюдали за тем, как ведутся работы, а сколько «ремонтов» было сделано без всякого коне не отследить, а так хочется не дать срезать козырьки и сохранить деревянные окна от замены на стеклопакеты», — поделилась Анна с горожанами.

Градозащитник призывает петербуржцев следить за ходом работ по восстановлению фасадов в исторических зданиях — на сайте КГИОП можно найти полный перечень готовящихся к ремонту домов. Также можно проводить «обход» и подмечать, на месте ли архитектурные детали — например, козырьки или деревянные оконные рамы с витражами. Информацией о состоянии восстанавливаемых домов можно поделиться через сообщество Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИиК.