В Смольном высказались против руфинга. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил руководству жилищного комитета разобраться в ситуации с экскурсиями по крышам — судьба петербургских Карлсонов решится уже к началу следующего отопительного сезона.

Натолкнуть на размышления о руфинге Беглову помогла многочисленная реклама экскурсий. «Уверен, что это незаконно и опасно», — приводит «Фонтанка» слова градоначальника на заседании правительства, которое пошло сегодня, 28 мая. Глава жилищного комитета Петербурга Василий Осипов также отметил, что прогулки по крышам не соответствуют законодательству и вредят кровлям. По мнению чиновников, многочисленные протечки в холодное время года могут быть вызваны именно руферами.

Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге планируют штрафовать экскурсоводов, устраивающих нелегальные прогулки по крышам — проект поправок в городской закон об административных правонарушениях внесен в Законодательное собрание 27 июля 2018 года (оштрафовать могут на 200 тысяч!). Осенью того же года прогулки по крышам планировали и вовсе запретить.